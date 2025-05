A Xunta publica unha nova convocatoria de bolsas de formación nos lectorados de lingua, literatura e cultura galega

Imaxe de arquivo dunha estudante universitaria. MARCOS MÍGUEZ

A Xunta publicou este venres as bases da convocatoria de bolsas públicas de formación nos lectorados de lingua, literatura e cultura galegas para o ano 2025. A través desta iniciativa, o Executivo autonómico fomenta a difusión do galego fóra da comunidade, co obxectivo de «consolidar o ensino e a investigación do galego nas universidades en que xa existe como materia de estudo e introducilo noutras universidades de interese estratéxico». Faino mediante convenios con universidades españolas e estranxeiras.

Esta bolsa de subvencións diríxese a persoas interesadas en continuar a súa formación en universidades fóra da comunidade que contemplen nos seus plans de estudo o ensino da lingua, literatura e cultura galegas. O programa complétase con actividades teórico-prácticas deseñadas desde a Secretaría Xeral da Lingua e facilítase a posibilidade de realizar ou completar estudos de posgrao nas universidades de destino.

O programa de becas de formación terá unha duración máxima de tres anos e contempla seis destinos fóra da comunidade. Tres deles dentro de España, na Universidade de Barcelona, a Universidade de Granada e a Autónoma de Barcelona, con contías de 1.225 euros mensuais. E outros tres no estranxeiro: na Universidade do Algarve, en Faro (Portugal); na Universidade do Estado do Río de Janeiro, en Brasil, e na Sveuciliste u Zadru, en Zádar (Croacia). A subvención, nestes casos, será de 1.378 euros. O inicio do período de formación será o primeiro de outubro do 2025, salvo no caso do centro brasileiro, no que se empezará en ano novo do 2026.

Para optar a esta bolsa, deberase ter a nacionalidade dalgún país membro da Unión Europea, non padecer enfermidade ou limitacións físicas ou psíquicas «que sexan incompatibles co desenvolvemento das actividades obxecto desta convocatoria» e ter algunha das titulacións relacionadas co galego indicados no sexto artigo da convocatoria. Para presentarse, entregarase o formulario dispoñible na sede electrónica da Xunta a través de medios electrónicos a partir deste sábado.

Catro novas prazas

A maiores, a Xunta anunciou catro novas prazas en universidades no estranxeiro. Serán na Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, en Alemaña; na Universidade do Minho, en Braga (Portugal); na University of Oxford, no Reino Unido, e na Uniwersytet Warszawski, en Varsovia (Polonia). Os requisitos serán similares aos das prazas xa existentes e as especificacións das prazas pode consultarse a través da publicación da convocatoria no Diario Oficial de Galicia (BOE).