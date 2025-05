Multan con 6.251 euros a Indra por pedir a un sindicalista que escribise en castelán porque non o entendían

Sede dos xulgados do Social en Santiago. XOAN A. SOLER

Todos os galegos teñen dereito a empregar a súa lingua en calquera ámbito e lugar. Tamén no caso de que traballen para unha empresa con sede en Madrid e con compañeiros que, por non seren galegos, non coñecen o idioma propio de Galicia. Así o deixa claro unha recente sentenza do Xulgado do Social número 1 de Santiago, que confirma a multa que lle impuxo a dirección xeral de Relacións Laborais da Xunta á empresa Indra, aínda que rebaixa o seu importe dos 25.001 euros iniciais a 6.251.

O conflito xurdiu cando o representante sindical da CIG no centro que a multinacional española ten na Coruña recibiu como resposta a un correo electrónico as seguintes palabras: «Sentimos no poder darle una respuesta adecuada (...). Nos llama la atención que, hasta la fecha, usted se dirigía a la entidad en castellano, lengua que es común para usted y para nosotros, y en el mencionado correo lo hace en gallego, lengua que, como es conocido, es cooficial solo en la comunidad autónoma de Galicia. Para evitar cualquier malentendido o error de interpretación (...) le agradecemos que sus comunicaciones se realicen en castellano, lengua común para ambos».

O delegado sindical seguiu empregando o galego nas súas comunicacións coa central da empresa en Madrid e meses máis tarde recibiu outra resposta similar na que lle suxerían «una vez más, que en aras de poder entendernos y que no haya equívocos se dirijan a nosotros en castellano». Despois desa comunicación, a Inspección Provincial de Traballo e Seguridade Social visitou as instalacións da compañía e a partires dese momento as esixencias do uso do castelán pasaron a ser peticións do tipo «nos vemos en la necesidad de volver a solicitarle que por favor sus comunicaciones se realicen en castellano, lengua común para ambos», aínda que dende ese intre si se daba resposta ás cuestións que propoñía o representante sindical. Algo que motivou que o xuíz de Santiago decidise rebaixar de 25.001 a 6.251 euros a sanción.

Porén, o maxistrado ten claro que a empresa cometeu unha discriminación por razón do idioma, «obstaculizando dun modo ou outro o libre uso da lingua galega do legal representante dos traballadores nas súas comunicacións cos recursos humanos da empresa, que por motivos alleos ao interlocutor se atopan fóra da comunidade de Galicia, podendo estar dentro da mesma, contar coa contratación dunha persoa coñecedora da lingua cooficial de Galicia ou facendo uso de tradutores, como se realizou posteriormente», recolle a sentenza.