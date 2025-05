El BNG denuncia la precariedad de las trabajadoras de casas nido

Ariadna Fernández, portavoz de Infancia del BnG en el Parlamento. BNG

Ariadna Fernández, portavoz de Infancia del BNG en el Parlamento, ha denunciado este jueves la situación de precariedad en la que trabaja el personal de las escuelas nido. Por ello, ha reclamado a la Xunta un incremento de las cuantías que reciben por sus servicios, así como otra dotación para que los centros donde trabajan puedan contratar a un sustituto en caso de bajas por enfermedad.

La parlamentaria acusó al Partido Popular de mantener a más de cien titulares de casas nidos en el rural como «falsas autónomas». Ha asegurado que su único pagador, la Consellería de Política Social, fija las cantidades que reciben y sus condiciones laborales en base, únicamente, de una subvención de 25.000 euros, que solo asciende a 29.000 euros en los casos en los que el centro lleva operando más de tres años.

La portavoz explicó que con la cuantía que reciben deben hacer frente a todos los gastos derivados del servicio —como el alquiler del local; servicios básicos, como el agua o la luz; impuestos; sustituciones de personal o pago de seguros—. Esto, teniendo en cuenta que las profesionales son autónomas que trabajen en su propio domicilio o en un local alquilado por ellas mismas.

Ariadna Fernández advirtió, además, del alto riesgo de cierre al que se enfrentan estos locales cuando no logran ser económicamente rentables. «Se con estes ingresos, que son os únicos que poden percibir as titulares se queren acceder ás axudas da Xunta, teñen que facerlle fronte a todos os gastos, teñen que traballar de xeito precario, algo que finalmente pagan as crianzas e as familias», ha exclamado la parlamentaria.

Asimismo, ha resaltado que las trabajadoras tampoco tienen prestación por desempleo, como autónomas que son. Además, de tener que comunicar a la Xunta hasta con un año de antelación cuando pretenden cogerse vacaciones y carecer de «días de asuntos propios nin nada que se lle asemelle». Una situación laboral que Ariadna Fernández ha destacado que dificulta el trabajo de una profesionales que entiende fundamentales para frenar el declive demográfico en el rural gallego.