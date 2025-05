Pontón pide a Rueda «menos propaganda e mentiras» en sanidad y dotar la atención primaria de psicología clínica

Xurxo Martínez | EFE

La portavoz nacional, Ana Pontón, reclamó al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que abandone la «propaganda e as mentiras» en el ámbito sanitario y desarrolle medidas reales para solucionar los problemas de la sanidad pública, medidas como la incorporación del servicio de psicología clínica en la atención primaria, una de las propuestas del BNG.

Pontón se ha remitido al informe del Consello de Contas sobre el plan de salud mental de la Xunta en el 2020, en plena precampaña electoral, un documento en el que se recuerda, según denuncian los nacionalistas, que el Gobierno del PP solo ejecutó 33,5 de los 80 millones de euros comprometidos, es decir, menos de la mitad, en una estrategia que, aun cumpliéndose, no lograría alcanzar ni la media de profesionales que la Xunta de Fraga consideraba necesaria.

«Isto afecta a miles de galegos e galegas que están angustiadas agardando por unha primeira consulta en psiquiatría, agardando en listas de espera que non deixan de medrar, e ás que o goberno do señor Rueda só ofrece propaganda. É indecente e, sobre todo, cruel, porque estamos falando da atención á saúde mental das personas e con iso o Partido Popular non debería nin xogar, nin facer propaganda», insistió Pontón, después de reunirse con representantes do Colexio Profesional de Psicoloxía y del Movemento Galego de Saúde Mental, un encuentro en el que también participaron las portavoces parlamentarias de Sanidade, Montserrat Prado e Iria Carreira.

La líder nacionalista advirtió sobre la «preocupante situación» de la atención a la salud mental en Galicia con un aumento en las listas de espera en psiquiatría de un 174 % en Lugo y de un 149 % en Ourense y sin la incorporación de la psicología clínica en la atención primaria como también había anunciado el PP.

Pontón denunció que Galicia tiene la tasa de suicidios más alta del Estado (un 12,28 por mil habitantes, frente al 7,79 de la media estatal) y lidera el consumo de antidepresivos, solo superada por Asturias, y que son miles y miles de gallegas y de gallegos los que toman cada día tranquilizantes y píldoras para dormir. La formación nacionalista llevará al Parlamento una propuesta para contratar 100 psicólogos y psicólogas en la atención primaria.