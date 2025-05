O PPdeG reivindica o seu compromiso co galego ás vésperas do Día das Letras

Cando faltan catro días para o Día das Letras, o PPdeG celebrou hoxe martes un acto no Parador da Costa da Morte, en Muxía, para reivindicar o seu compromiso co galego. «A nosa lingua é para unir e non para dividir (...) non pertence a ninguén máis que a todos e cada un dos galegos e galegas», dixo a secretaria xeral dos populares, Paula Prado, quen proclamou que «mentres uns intentan apropiarse da lingua e ridiculizar a quen non a fala como eles, desde o PPdeG seguiremos falando galego». Prado tamén insistiu no compromiso do seu partido co «bilingüismo cordial e a liberdade de cada persoa para expresarse na lingua que queira».

Acudiron ao acto outros cargos do PPdeG, como o presidente do Parlamento de Galicia, Miguel Santalices, ou o voceiro na Cámara auutonómica, Alberto Pazos. Tamén participou o conselleiro de Cultura, José López Campos, que defendeu o Día das Letras como unha xornada para «honrar a quen fixo da súa vida unha defensa do galego e do seu prestixio», e destacou que as cantareiras, ás que está dedicado este ano, «merecen o recoñecemento do pobo galego por facer da música un acto de identidade e erguer a súa voz para dignificarnos como pobo». «Desde o PPdeG (....) apostamos por defender o galego desde o convencemento de que é o noso maior tesouro e que debemos coidalo para legarllo ás novas xeracións», engadiu o conselleiro.

A portavoz municipal do PPdeG, Sandra Vilela, explicou que o acto se celebrou en Muxía porque «apostamos pola cultura dándolle vida ás tradicións, dignidade á nosa lingua e espazo ás nosas raíces. Porque temos claro que quen non coida da súa cultura, acaba por esquecerse de si mesmo».