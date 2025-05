Galicia es la tercera comunidad con más ahogamientos en los primeros cuatro meses del 2025

Servicio de socorrismo de la Praia de Esmelle, en Ferrol. MARTA BALADO

Más de una de cada diez personas que han muerto este año a causa de un ahogamiento lo han hecho el Galicia. La comunidad ya suma 11 fallecidos en los primeros cuatro meses del 2025 por este motivo en entornos acuáticos. Es la tercera autonomía con más casos, después de Canarias, con 25 fallecidos, y de Andalucía, con 14 —y Cataluña con el mismo número de muertes, 11—, según el informe elaborado por la Real Federación de Salvamento y Socorrismo.

A nivel nacional, son 94 los fallecidos por ahogamiento en España desde principios del 2025. El resto de muertes sucedieron en Baleares (ocho de ellas), cuatro más en la Comunidad Valenciana, mismo número que en Castilla y León, Murcia y Asturias; otras dos en La Rioja, así como en Cantabria; un fallecido en Madrid y otro en el País Vasco.

Solo seis de las muertes ocurrieron con un servicio de socorristas activo. La gran mayoría, 61 fallecimientos, sucedieron en lugares donde no procedía la presencia de profesionales en salvamento, mientras que en otros 27 casos sí existía dicho servicio, pero no estaba activado en el momento del suceso. Hasta abril, no se han producido ahogamientos mortales en Aragón, Navarra, Ceuta, Extremadura y Melilla en lo que va de año.

El perfil: hombres españoles de entre 55 y 64 años

De los fallecidos, 70 de ellos (74,5 %) fueron hombres, según recoge Efe. El rango de edad que más muertes registra es el de 55 a 64 años (18 %) y la gran mayoría son de nacionalidad española (82 %). Casi la mitad de muertes (42) se registraron en playas, mientras que en ríos se detectaron 28 y en piscinas, tres. El resto, sucedieron en otros espacios acuáticos, como pantanos, estanques o embalses.

Galicia sumó solo en abril tres fallecimientos por esta causa. Aunque la mayor incidencia en este mes se halla en Canarias, donde han fenecido nueve personas por ahogamiento, casi la mitad de las que lo hicieron desde principios de año (25). Dentro de la península, es Castilla y León la que registra más, con cinco muertes a lo largo de abril de las ocho que ha detectado desde enero.