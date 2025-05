Al menos cuatro gallegos atrapados hasta el sábado en Yeda tras un retraso en su vuelo

Imagen de archivo de un monitor del aeropuerto con el vuelo retrasado. Fernanda Gago

«Nerviosos, buscando soluciones que no nos dan», así describe la situación Esther, una de las gallegas atrapadas en Yeda tras perder el vuelo SV227 de Saudia Airlines con destino a Madrid, después de un retraso en la salida desde Bangkok (Vietnam) del avión que les llevó a la ciudad saudí, en la que solo iban a hacer escala. La natural de Ribeira, se encontraba de viaje de luna de miel junto a su pareja, Manuel. Unas vacaciones que han terminado de la peor forma posible. «Llevábamos tantas horas de incertidumbre que ya estamos deseando llegar a nuestra casa y relajarnos», ha añadido. Les han indicado que tendrán que continuar en el país al menos hasta el sábado, día en el que les han asegurado que podrán viajar hasta la capital española.

Los recién casados forman parte de las 73 personas afectadas por esta incidencia, la mayoría de ellos españoles. Esther explica que el vuelo desde Bangkok ya iba a salir el martes, pero que debido a problemas técnicos, que no les explicaron, fue aplazado hasta este jueves. Unas 48 horas de espera en Vietnam, en las que les aseguraron plazas en hoteles y comida, para que de nuevo su vuelo volviese a registrar un retraso de unas cinco horas este jueves, según indica. Sin embargo, en esta ocasión no se cambió el viaje para un día posterior, pese a que los pasajeros tratasen de razonar con los representantes de la aerolínea que iban a perder la escala con dirección a Madrid, así como terminó sucediendo.

Llegados al aeropuerto de Yeda, aunque desde el de Bangkok les aseguraron que tendrían una opción de vuelo hasta la capital española, se encontraron sin un trayecto hasta ella. Además, Esther asegura que no han podido salir del aeródromo hasta que les tramitasen un visado. La ribeirense indica que «no nos daban ninguna solución, la única era esperar hasta el sábado para volar en el siguiente vuelo que haya a Madrid». Explica que «llevamos aquí todo el día, luchando, y nada. Incluso tenemos un chico que sabe hablar árabe para entendernos mejor y aun así fue imposible».

En la misma situación se encuentran otras dos gallegas, Noelia y Anaid, de Tordoia y Cerceda. Ambas se muestran preocupadas, al igual que Esther, por la pérdida de días de trabajo. Una de ellas está empleada en el Grupo Malasa y la otra, en el Hospital Universitario de A Coruña (Chuac). Manuel, por su parte, tenía otro viaje pagado que ya ha perdido debido al retraso. «Lo que sentimos es inseguridad, porque sabíamos que íbamos a llegar a Yeda, pero que podíamos quedarnos aquí tirados. Al menos en Bangkok estábamos más tranquilos, porque al final este país (Arabia Saudí) te da un poco más de respeto», clama Esther.

La ribeirense describe que por la mañana tuvieron que conseguir agua y café por su propia cuenta, pero que al medio día les trajeron algo de comida y bebida. Sin embargo, asegura que «llevamos prácticamente todo el día sin comer». Además, indica que le mostraron a los responsables de la compañía Saudia Airlines en el aeropuerto de Yeda que habían visto otras opciones para viajar antes del sábado a Madrid con otras compañías aéreas, las cuales rechazaron.

El mayor problema, explica, es que «no te explican las cosas. Tú esperas y realmente no sabes por qué lo estás haciendo». Solo han admitido que el retraso se debió a problemas técnicos, sin especificar. A mayores, indica que no les dejan hacer fotografías de lo sucedido. «Una chica intentó sacar una foto y le vinieron a decir que a la próxima llamaban a seguridad», expone Esther.

Por otro lado, la recién casada ha exclamado que varios de los pasajeros «hablaron con la embajada española y tampoco dieron ninguna solución. Dijeron que, mientras nos dieran comida y bebida, no se podía hacer nada».