La falta de médicos en primaria complica cumplir los objetivos fijados por el Sergas para el 2025

Los profesionales del Sergas firman todos los años los acuerdos de gestión (ADX), una serie de indicadores a cumplir que además llevan aparejada una cuantía económica. Son diferentes en función del área, categoría y servicio, pero la hoja de ruta es similar. El pasado lunes el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, firmó con los gerentes de las siete áreas sanitarias este documento para el 2025, en el que se recogen objetivos de lista de espera, seguimiento de los pacientes o prescripción de fármacos.

Los médicos no ven mal esta guía pero cuestionan algunos de los ítems incluidos. La presidenta del colegio de médicos de Ourense, Pilar Garzón, explica que los relacionados con la prescripción de fármacos son «relativamente fáciles». Los genéricos, por ejemplo, son medicamentos menos costosos pero igualmente efectivos y además el sistema informático ya sugiere la mejor alternativa coste-beneficio. Pero hay otros parámetros más complicados «dadas las circunstancias». Se refiere a aquellos ítems de calidad que se derivan de la continuidad asistencial como la repetición de pruebas o los reingresos. «Tener el mismo médico de primaria reduce un 30 % la tasa de ingresos y ahora mismo hay muchos cupos huérfanos, intersustituciones o sustituciones temporales».

Enrique Marra-López, del sindicato médico Simega, apunta en la misma dirección: «va a ser muy difícil que se cumplan, sobre todo los relacionados con las listas de espera de primaria. En cuanto a las quirúrgicas, hay aspectos que no dependen del buen hacer de las gerencias, porque la realidad es que la población está envejeciendo y no hay profesionales». También señala la importancia de mantener la continuidad asistencial en primaria para no repetir pruebas e interconsultas.

Por su parte, la presidenta de la Asociación Galega de Medicina Familiar e Comunitaria, María José Fernández, señala que si el profesional hace bien su trabajo cumple en la práctica la mayoría de los criterios pero hay algunos, como las demoras en primaria, que no dependen del profesional ni del centro de salud, «no es el indicador adecuado cuando además ya estamos soportando una sobrecarga y ver a pacientes de otros cupos», concluye.

El conselleiro de Sanidade, en un acto en Ourense, detalló algunas de las medidas que se potenciarán para reforzar la atención primaria, como cubrir las plazas vacantes, buscar nuevas iniciativas de gestión, favorecer la investigación y la docencia en este ámbito asistencial o ser creativos «á hora de facilitar a conciliación da xente que traballa en primaria». Medidas orientadas sobre todo a mejorar los tiempos de espera, «que a día de hoxe é o principal problema».

La oposición, por su parte, pone en duda estas cuestiones. Elena Espinosa, portavoz de sanidad del PSdeG, acusó al Gobierno gallego de «maquillar a realidade» de las listas de espera y de una falta absoluta de compromiso con la salud mental. Se refiere en concreto a uno de los indicadores, las vías rápidas ante una conducta suicida para que el paciente sea tratado antes de siete días, «de verdade esa é a gran aposta pola saúde mental en Galicia? Sete días para unha urxencia vital?», lamentó.