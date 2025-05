Un selo distinguirá ás empresas que promovan o galego, cuxo futuro agranda a fenda entre o BNG e o PP

O conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, no hemiciclo. SANDRA ALONSO

O conselleiro de Cultura, José López Campos, anunciou onte a creación dun selo para impulsar o uso do galego no ámbito socioeconómico. A distinción outorgarase ás empresas que promovan o uso da lingua. Terán vantaxes para obter axudas e nos procesos administrativos, xa que o selo servirá como criterio de desempate.

Campos fixo este anuncio nunha comparecencia a petición propia no Parlamento. Realizou un exhaustivo balance da súa xestión e, con motivo do Día das Letras Galegas, convidou os demais grupos a sumarse ao Pacto pola Lingua, co que a Xunta quere actualizar o plan de normalización. O debate centrouse na cuestión da lingua e serviu para aclarar o lonxe que está un acordo ao que se sume o Bloque.

«Teñen lexitimidade para gobernar, pero non teñen lexitimidade para destruir a lingua», dixo a deputada nacionalista, Mercedes Queixas, a López Campos, que antes lle reprochara ao BNG estar «sempre en contra» de todo o que propoñen os populares. O conselleiro destacou a actitude máis construtiva do PSdeG e insistiu en que o Executivo segue «coa man tendida». «Deberíamos estar todos», dixo ás bancadas do Bloque.

A deputada socialista Silvia Longueira, que superou un tratamento oncolóxico, reivindicou a sanidade pública. SANDRA ALONSO

A portavoz socialista, Silvia Longueira, que noutra intervención reivindicou a sanidade pública tras finalizar o seu tratamento oncolóxico, instou o titular de Cultura a buscar «un acordo con todas as forzas políticas». Advertiu que o diálogo debe ter unha meta. Non se poden «facer 20.000 horas de viaxe submarino e non chegar a ningunha parte». Tamén destacou o cambio de actitude do PPdeG. Dixo, referíndose ao expresidente Alberto Núñez Feijoo, que o responsable dos problemas do galego xa non está na Cámara; e que o «novo presidente» —Alfonso Rueda— parece ter «ganas de arranxalo». Pero reiterou que é preciso avanzar e instou o conselleiro: «Reúnanos a todos para facer un ben común. Todas as forzas políticas queremos arranxalo, incluso por fartura»

Aínda que o debate se prolongou 45 minutos máis do previsto, o acordo nunca pareceu achegarse.

«Está moi enfadado porque o BNG non está onde lle manda o PP, pero iso é a mellor nova para Galiza, e por iso a sociedade galega cada vez apoia máis ao BNG», dixo Queixas a Campos.

O conselleiro replicoulle que a «trincheira e a fobia polas boas noticias» que, ao seu xuízo, ten o BNG «acrecentan a súa distancia co pobo galego». Aínda que favoreza ao PPdeG, ese escenario non é positivo para Galicia, dixo antes de reiterar a súa vontade de chegar a un acordo. Pero tamén advertiu aos nacionalistas que o Executivo seguirá adiante se deciden quedar á marxe. Ese parece, por agora, o escenario máis probable.