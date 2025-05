Galicia valora sumarse a otras comunidades del PP y recurrir judicialmente el reparto de menores migrantes

Adriel Perdomo | EFE

Las más de cuatro horas de conferencia sectorial en la que se iban a debatir los criterios de reparto de los más de cuatro mil menores migrantes no acompañados que desbordan los sistemas de protección de Canarias y Ceuta solo sirvieron para confirmar la ruptura entre el Gobierno y las comunidades del PP. Y que llegará hasta el Tribunal Constitucional, después de que varios territorios gobernados por los populares anunciaran que recurrirán el real decreto que modifica la ley de extranjería y les «impone» el número de niños y adolescentes que tendrán que acoger. Fuentes de la Xunta señalan que sus servicios jurídicos están estudiando esta posibilidad, que no descartan, y que podría sumarse al resto de comunidades.

La respuesta de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, es que por mucho que se opongan a estos criterios de reparto que fija el nuevo documento, eso no significa que no se vayan a aplicar. «El real decreto está operativo y se está aplicando», afirmó, sobre unos plazos que siguen adelante: desde ayer, las comunidades que no han entregado la información sobre el número de menores acogidos en la actualidad tienen diez días para hacerlo.

La conselleira de Política Social, Fabiola García, sigue insistiendo en que Galicia ya está saturada y que si desde el Gobierno no los escuchan y finalmente llegan 326 niños, como señalaba la propuesta inicial, no van a poder mantener su sistema de protección inclusivo. Se verán obligados, señalan desde Política Social, a crear centros específicos, guetos: «O Goberno quere impoñer o modelo contrario, é dicir, que as comunidades acollan os menores sen importar as condicións e os recursos e sen poder garantir o seu benestar». Critica también García que durante la conferencia sectorial no se hablase de financiación, ya que Galicia «non recibiu no que vai de ano un euro do Goberno polos menores migrantes que xa están en acollemento».

Desde el BNG pedían ayer a la conselleira de Política Social que «rectifique o seu discurso enmarcado no racismo» sobre la acogida de los menores migrantes. «O problema é o Goberno galego, que ten un sistema de protección sobresaturado», dijo la portavoz de Infancia del BNG en el Parlamento, Ariadna Fernández.

Desde el PPdeG contestaron que PSdeG y BNG «equivócanse criticando á Xunta pola acollida de menores migrantes», cuando Galicia «sempre foi solidaria e responsable, e cumpliu todos os acordos».

Afearon que la izquierda gallega «se cale ante a política migratoria dos seus socios: un Goberno central que segue o ditado, tamén nesta cuestión, do que lle indica o independentismo catalán, e que segue sen achegar o financiamento necesario para garantizar o benestar dos menores».

A su juicio, resulta «evidente» que los criterios tienen muy poco que ver con ofrecer una atención de calidad a los menores y mucho con satisfacer a ciertas comunidades autónomas.

El delegado del Gobierno critica que la Xunta hable de guetos y le pide «responsabilidade»

El delegado del Gobierno en Galicia, Pero Blanco, criticó que la conselleira Fabiola García hablase de «guetos» y le pidió «responsabilidade» con la acogida de los menores migrantes. Desde Política Social lamentaron las declaraciones de Blanco: «Consideramos que debería ser igual de contundente co Executivo de Pedro Sánchez que segue expulsando persoas migrantes dos centros de refuxiados de Galicia, como está acontecendo en Mondariz-Balneario».