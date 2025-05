Ana Pontón empraza ao PP a derogar o decreto do plurilingüismo de cara ao Día das Letras

BNG | EUROPAPRESS

«Dende o BNG seguimos tendo a man tendida ao PP para derrogar ese decreto da vergoña _en referencia ao coñecido como decreto do plurilingüismo_ que está provocando que os nosos fillos e fillas entren pola porta da escola falando galego e que saian falando castelán». Con esas palabras a portavoz nacional da formación nacionalista, Ana Pontón, emprazou ao PP para o Días das Letras Galegas que se celebrará o 17 de maio «a poñer en marcha unha nova regulación do galego non ensino que permita que os nosos fillos e fillas sigan mantendo viva a lingua das nosas avoas, das nosas nais, que, desde logo, é un elemento central da nosa identidade». Fixoo durante un acto celebrado en Moaña sobre a voz das mulleres, a lingua, a cultura e a identidade, organizado por Galiza Nova.

Aí lembrou que xa hai un «gran acordo» sobre a nosa lingua que é o Plan Xeral de Normalización lingüística polo que «o que ten que facer o Partido Popular é cumplir os acordos e para iso hai que pactar plazos, orzamentos e prioridades á hora de poñer en marcha políticas que xa están definidas e acordadas no plan e que o PP nunca quixo aplicar». Ao mesmo tempo dixo que os populares «pretenden esconder esa política de acoso ao galego detrás do que denominan o plurilingüismo que non hai máis que un timo, porque non hai nin máis galego, nin máis inglés o único que avanza é ese empobrecedor monolingüismo en castelán». E deu datos que, ao seu xuizo, mostran como a lingua galega está nunha «emerxencia lingüistica»: «O 54% da xeración educada co decreto da vergoña nunca usa o galego e onde só o 7% dos nenos e nenas entre 5 e 14 anos falan galego sempre, a metade que no 2018».

Neste senso, engadiu que «despois de dazaséis anos de políticas de bullying á lingua galega, hoxe temos unha situación de emerxencia lingüística, unha situación que nos leva a que moitos dos nosos fillos e fillas están perdendo a súa transmisión familiar, como resultado de 16 anos de políticas lingüísticas en contra da lingua galega que leva aplicando o PP» e acusou ao presidente da Xunta, Alfonso Rueda, «de empezar esa política de acoso ao galego colocándose detrás da pancarta en contra da lingua propia de Galiza nunha infame manifestación que segue con ese decreto da vergoña ou votándo no Parlamento en contra da nosa lingua propia».