La oposición discrepa sobre el papel de Rueda en el apagón que paralizó Galicia

Una dotación de Bomberos de Santiago durante una actuación en Fonseca en pleno apagón PACO RODRÍGUEZ

Las fuerzas de la oposición en Galicia suelen coincidir en sus críticas al presidente gallego. Pero no ha sido así con motivo del apagón total que tuvo paralizada la comunidad este lunes. La viceportavoz del BNG, Olaia Rodil, lamentó este miércoles en el Parlamento gallego que Alfonso Rueda renunciase al autogobierno y a ejercer el mando durante la crisis, lo que evidencia «unha falta de confianza no país» y desencadenó, según los nacionalistas, una «situación caótica» en el ámbito educativo.

«A última hora da tarde do luns díxoselles aos centros que se suspendían as clases e a través dos servizos de inspección comunicouse ás direccións que o profesorado non tiña que acudir, como moito que estivese a dirección e o conserxe por se aparecía algunha incidencia. Como consecuencia disto, as escolas infantís non abriron o 29 por decisión da Xunta. Porén, na mañá do martes, doce horas máis tarde, a Xunta deu a contraorde de que abrisen os colexios para prestar servizos de conciliación», lamentó Rodil.

Según el BNG, esto hizo que muchos ciudadanos no supiesen qué hacer. Rodil lamentó que los profesores no sabían si tenían que ir, que las direcciones no sabían si tenían que abrir y que las familias tampoco sabían qué hacer con los pequeños, hechos que la diputada achacó a la falta de mando.

La viceportavoz nacionalista emplazó además al Gobierno de Rueda a comparecer en el Parlamento para valorar el impacto económico que tuvo el apagón en Galicia, con un tejido industrial y económico altamente dependiente de la electricidad, desde Alcoa hasta explotaciones ganaderas de leche, hostelería o «calquera establecemento que depende de sistemas de refrixeración». Una valoración, según el BNG, indispensable para articular cualquier medida de apoyo.

Críticas del PSdeG a Feijoo

Por su parte, el portavoz de los socialistas gallegos se mostró muy crítico con el papel desempeñado por el líder del PP a nivel nacional, Alberto Núñez Feijoo, y alabó la coordinación de la Xunta con el Gobierno central en un momento en el que los ciudadanos necesitan la unión de todos para dar una respuesta eficaz a la crisis.

«É inexplicable a posición do PP en Madrid: Feijoo, dende Valencia, onde non foi quen de criticar a Mazón, cuestiona algo que si foi defendido polo propio Rueda», dijo el líder socialista. Besteiro recordó que la actuación de la Xunta y del Gobierno en los niveles de alerta se hizo en un «marco de respeto y absoluta colaboración», tal y como demanda la sociedad en situaciones así, en las que exige soluciones.