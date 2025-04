24 horas hasta que toda Galicia recuperó la luz, pero no las comunicaciones

Un grupo de jóvenes salen al balcón con velas en las inmediaciones de la catedral de Santiago. PACO RODRÍGUEZ

Tres muertos por la mala combustión de un generador en Taboadela; tres más por causas en apariencia naturales (que la Xunta incluyó en su balance) en Betanzos, Dumbría y Ferrol; otros dos intoxicados por monóxido de carbono, que salvaron la vida, en Rianxo; 39 niños nacidos y 598 cirugías ejecutadas a la luz de un generador, otras 259 aplazadas; 318 enfermos del pulmón hospitalizados o asistidos por el 061; 3.000 llamadas de emergencia, de las que 900 requirieron ayuda. Es solo parte del balance de muchas horas sin luz, con una oscura noche en medio, que sufrió Galicia. El corte del suministro, del que aún no hay causa oficial, estaba encauzado a las 10 de la mañana, cuando quedaban 52.000 gallegos sin servicio. Pero se prolongó en Touro y zonas de Arzúa hasta las dos de la tarde. Habían pasado 24 horas, aunque Red Eléctrica dijo que la incidencia se resolvería en diez.

Se fue la luz y empezaron a dar a luz: cinco partos en menos de 24 horas en Monforte el día del apagón Carlos Cortés

Las consecuencias no fueron peores porque los gallegos mantuvieron la calma y hubo cooperación. A la sede del 112, donde hicieron vigilia los responsables de emergencias, de la Xunta y el Gobierno, llegaron ciudadanos y empresas para facilitar diésel, los hospitales consumieron 71.848 litros de carburante para los generadores. Uno de ellos evitó el colapso del hospital Abente y Lago de A Coruña. Cerca de las nueve de la noche, cuando cayeron todas las comunicaciones, se temió lo peor. El dispositivo aguantó con radios analógicas. La situación empezó a mejorar a partir de las dos de la mañana. Hasta que amaneció.

Así se vivió zona a zona:

vigo

Inundaciones sin bombas de achique. El suministro eléctrico llegó de forma progresiva a distintas zonas de la ciudad a partir de las dos de la madrugada. Los transportes públicos funcionaron con aparente normalidad, salvo el tren, y centenares de cajeros tuvieron que reprogramarse a primera hora. La lonja inició su actividad a las cuatro, Stellantis reactivaba ayer una de sus líneas y los astilleros también operaron. Los hospitales de Vigo intentaron recuperar la actividad perdida y en atención primaria muchos volvieron a la receta en papel. Los bomberos y policías locales de Vigo realizaron veinte rescates en ascensores, y hubo inundaciones en diez garajes de la ciudad al no funcionar las bombas de achique.

a coruña

Fuerte refuerzo en la seguridad. Más de 12 horas después del apagón, pasada la una de la madrugada, en A Coruña ciudad comenzaba a recuperarse el suministro eléctrico y, con él, cierta normalidad en una jornada en la que hasta 257 personas se sumaron al área de seguridad para dar respuesta a las numerosas incidencias registradas, como el rescate de más de 90 personas atrapadas en ascensores o garajes y la alerta por una treintena de mayores con movilidad reducida que necesitaron ayuda. Las intervenciones llegaron al Aquarium Finisterrae, donde la falta de energía puso en riesgo la supervivencia de los peces. Curiosamente, una avería dejó una calle sin luz doce horas después del apagón.

ourense

Hoteles llenos en el barrio de A Ponte. Los niños en casa y los comerciantes y trabajadores retomando el ritmo fueron los protagonistas de un guion conjunto del día después en Galicia. También en Ourense. Donde las consecuencias del apagón se dejaron notar especialmente, y durante más tiempo, fue sobre todo en la estación de tren, por ser la puerta de entrada de la alta velocidad. Los establecimientos hoteleros del barrio de A Ponte registraron un lleno inusitado y hubo viajeros que se desplazaron al centro para poder pasar la noche. Hasta Cruz Roja se desplegó, con camillas plegables, para facilitar el trance a quienes tuvieron que quedarse en la estación ante la imposibilidad de usar el tren.

santiago

El área de la capital, los últimos en recuperar la electricidad. Santiago y su cinturón metropolitano empezaron a recuperar el suministro eléctrico a partir de las tres de la mañana y a las seis la normalidad ya estaba restablecida. Aunque el problema todavía se prolongó varias horas más en otros municipios del área, como Melide, donde la luz regresó minutos después de las once y, sobre todo, Touro y Arzúa, que fueron los últimos ayuntamientos de Galicia que recuperaron el servicio. En la capital, el comercio hacía recuento de pérdidas y la hostelería retomaba la actividad ordinaria, ya con las calles bien pobladas de peregrinos y turistas en estas primeras semanas de la temporada alta. La maderera Finsa, sin humo en sus chimeneas, aún se encontraba a las diez de la mañana en proceso de retomar su actividad en su sede de Santiago. La USC recuperó la actividad docente a las tres de la tarde.

lugo

La primera ciudad que recuperó el servicio. Lugo fue la ciudad de Galicia más madrugadora en recuperar el suministro eléctrico, ya que se restableció en el centro y en la zona sur pasadas las seis de la tarde del lunes, mientras que en la parte norte se recuperó a partir de las nueve de la noche. No obstante, el primer concello del que hay constancia que recuperase la luz fue Carballedo, que solo estuvo una hora sin suministro. No corrieron la misma suerte municipios importantes de la provincia, como Sarria y Friol, donde no se restableció el servicio hasta las nueve de la mañana. Aprovechando que en Sarria no hubo luz toda la madrugada, se produjeron varios intentos de robo. Y en la montaña, los concellos tuvieron que auxiliar a personas dependientes y a mayores que viven solos.

pontevedra

La Brilat suministró combustible. Los lugares donde menos tiempo estuvieron en Pontevedra sin luz se limitaron a poco más de doce horas, aunque la mayor parte de los hogares y negocios estuvieron sin suministro unas dieciséis. En ese tiempo hubo que realizar nueve rescates en ascensores y achicar un metro de agua del párking situado bajo el mercado municipal. Militares de la Brilat suministraron el combustible para los equipos electrógenos más sensibles, como los de los hospitales de Vigo y Pontevedra. Un dispositivo especial de las fuerzas de seguridad, así como del Ejército, Bomberos y Protección Civil recorrió la ciudad durante la noche.

La Xunta recomienda evitar el baño en playas y ríos durante las próximas 24 horas La Voz

ferrol

Cien salidas de los cuerpos de seguridad. Los cuerpos de seguridad realizaron durante las horas que duró el apagón más de cien salidas entre los municipios de Ferrol y Narón. Una patrulla de la Policía Nacional acudió a Recimil para mediar en una pelea entre residentes. Poco más tarde detenían a un hombre por robar en un supermercado de Freixeiro, en Narón. Los operativos fueron constantes durante toda la madrugada: para socorrer a una persona que estaba caída en la calle y otra con la que sus allegados no conseguían contactar. Los bomberos accedieron por la ventana y la encontraron en el suelo.

Un viaje imposible en tren con frenazo en Toro, noche en Zamora y vuelta carlos Punzón

o salnés

Problemas con los teléfonos y con internet. En la comarca la luz se repuso de forma paulatina. No así las comunicaciones, ya que durante buena parte de la jornada de ayer no funcionaron los teléfonos ni internet. Los primeros que recuperaron el servicio fueron Mosteiro (Meis) a las 21 horas del lunes, y los últimos, O Grove, a las 8.30 horas de ayer. Se llevaron generadores a los centros de salud de O Grove y Cambados.

barbanza

Un robo frustrado. Barbanza amaneció con luz tras 17 horas en penumbra. La electricidad fue regresando de forma paulatina. En localidades como Mazaricos, Porto do Son y Outes volvió a las 3.30 horas. Lo mismo ocurrió en Noia, aunque la villa no estuvo al 100 % hasta cerca de las siete de la mañana. En Boiro, Rianxo y Lousame la luz se hizo a las 7.15. En A Pobra y Ribeira tardó algo más, hasta cerca de las nueve de la mañana, igual que en Carnota y en Muros. La Policía Nacional frustró un robo en un bazar de Ribeira durante su patrulla nocturna.

deza

Ayuda para la residencia. En algunas zonas de Deza y Tabeirós-Terra de Montes la luz fue llegando a lo largo de la mañana de ayer y persistían cortes breves de luz y fallos en las líneas telefónicas e internet. En cuanto a las incidencias, ayer se movilizaron en Lalín y A Estrada numerosos agentes de seguridad. En la residencia de As Dores de Lalín, con 3 plantas y 94 residentes, Guardia Civil y Policía Local les consiguieron un generador y les llevaron combustible. Personal del distrito de incendios y de Axega ayudaron a subir a mayores en silla de ruedas y a alguna persona con problemas de movilidad desde una planta a las habitaciones. En el Centro Integrado de Saúde de Lalín hubo personas que necesitaban oxígeno que pasaron la noche allí. Lo mismo ocurrió en A Estrada.

Se fue la luz y empezaron a dar a luz: cinco partos en menos de 24 horas en Monforte el día del apagón Carlos Cortés

a mariña

Con un ojo en Alcoa. A Mariña fue de las primeras áreas en recuperar el suministro eléctrico. Ribadeo lo hizo a primera hora de la tarde del lunes, luego fue restableciéndose el servicio en Burela y Barreiros y posteriormente —a partir de las 18.30— en toda la comarca, de modo que la noche fue tranquila. Preocupaba la situación de Alcoa en pleno arranque de las cubas para producir aluminio: había temor a que el material se solidificase, y hubo momentos críticos temiendo que los generadores no pudiesen aguantar más de 8 horas, pero finalmente no hubo ningún problema grave.

costa da morte

Problemas de conexión. Los problemas en el suministro persistían en numerosos puntos de la Costa da Morte casi 24 horas después de producirse el apagón. Las mayores incidencias guardaban relación, principalmente, con la ausencia de internet y el servicio telefónico. En el centro de salud de Carballo había problemas para conectarse a la red.