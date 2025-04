El impacto del apagón en la Justicia: juicios y vistas en el aire por problemas de conexión

Imagen de archivo de la Cidade da Xustiza, en Vigo. M.MORALEJO

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado suspender los plazos procesales en toda España por el apagón total del lunes, con efectos tanto para ayer como para este martes, por «razones de fuerza mayor». Según han informado, «esta suspensión no impedirá la válida realización de actos procesales urgentes e inaplazables o para la tutela de derechos fundamentales, o aquellos que puedan celebrarse con plenitud de garantías».

Cada órgano jurisdiccional valorará, en función de las circunstancias concretas, la conveniencia de suspender juicios y vistas señalados para el día de hoy. «La inasistencia de abogados, partes o personas obligadas a comparecer se presumirá justificada», aclaran.

En Galicia, desde el alto tribunal confirman que en muchos juzgados la actividad se está desarrollando con «completa normalidad». No hay una estimación de los juicios que se tuvieron que suspender el lunes desde las 12.33 horas, cuando se perdió la conexión. En todo caso, explican, la incidencia afectó ayer a dos horas de trabajo.

En Vigo, la actividad judicial de la Cidade da Xustiza se reinicia con lentitud tras el apagón por problemas de conexión con la red informática del Ministerio de Justicia. Los letrados judiciales tienen problemas para la firma criptográfica o la descarga de documentos jurídicos a través del sistema Minerva. También están caídas las consignaciones de dinero en los depósitos judiciales y varias tomas de declaraciones. Algunas subastas judiciales se han anulado porque ayer, debido al corte de luz, algunos postores no pudieron pujar. Las comunicaciones entre abogados y juzgados a través del sistema Lexnet no funcionan, según informa E. V. Pita.

Los abogados y procuradores de Vigo no pueden enviar ni recibir escritos ni demandas. «Nos causó angustia porque te vencen los plazos y están sin presentar los escritos. Hoy hemos sabido que los días de ayer y hoy han sido declarados inhábiles. Lo tomamos con resignación porque lo que no se notifica ahora vendrá en tromba más tarde», afirma un procurador. Varios profesionales indican que en Vigo no se están suspendiendo juicios por el apagón.

El juzgado de guardia opera con problemas aunque hoy solo tramitó el caso de un detenido por hurtar unas gafas de sol. La conexión telemática de intranet con la Xunta funciona correctamente, pero no así la del Ministerio de Justicia. Ayer los funcionarios del juzgado de guardia pudieron tramitar casos con un ordenador que todavía tenía en funcionamiento la aplicación Minerva del ministerio. Hubo problemas para comunicarse por teléfono con el juzgado de guardia.

La Cidade da Xustiza pudo operar ayer mediante grupos electrógenos, pero muchas vistas se suspendieron porque no funcionaban los sistemas informáticos. Un abogado cuenta que ayer tenía un juicio en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer y «se fue la luz, arrancó el generador pero los sistemas informáticos fallaron. Ha sido pospuesto para celebrarse hoy».

Debido a la caída del sistema Lexnet, la Oficina Común de Registro y Reparto de los juzgados de Vigo solo ha registrado cuatro demandas en todo el día, todas ellas entregadas presencialmente y en papel, porque las han presentado unos ciudadanos particulares que tienen pleitos por valor de menos de 2.000 euros y no necesitan abogado ni procurador o las redactaron con ayuda de la Oficina de Atención al Ciudadano. Un día normal, entran más de cien demandas de media, pero todas ellas a través de la aplicación Lexnet.

Los juicios de lo penal en Vigo se han celebrado con dificultades para entablar comunicación por videoconferencia. En un caso se suspendió porque los acusados no comparecieron. «Mis clientes no vinieron al juicio porque se confundieron al oír que hoy y mañana son inhábiles por el apagón, pero eso solo afecta a los plazos judiciales», comenta un abogado cuyo juicio se ha suspendido esta mañana.

En Ourense los juzgados están a medio gas, con muchos problemas informáticos. Están fallando las videoconferencias y se han suspendido varias vistas, según informa Marta Vázquez desde el edificio judicial.

El órgano de gobierno de los jueces, cuya Comisión Permanente se reunió en la noche del lunes de urgencia, ya recordó entonces que el día del lunes se consideraba inhábil a efectos procesales por la aplicación de las leyes vigentes. Explicó que «de acuerdo con el artículo 135.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, cuando la presentación de escritos perentorios no sea posible por interrupciones no planificadas del servicio de comunicaciones telemáticas o electrónicas, el remitente podrá proceder a su presentación el primer día hábil siguiente, acompañando el justificante de dicha interrupción».

Conforme al artículo 281.4 de la misma ley, tampoco «será necesario probar los hechos que gocen de notoriedad absoluta y general», como es el caso. El Consejo avanzó que la Comisión Permanente se reunirá de nuevo mañana para valorar si prorroga estas medidas o acuerda otras en función de las circunstancias.

La Abogacía pide «medidas excepcionales»

El Consejo General de la Abogacía Española ha emitido este martes un comunicado donde expone que considera «imprescindible» que se adopten «medidas excepcionales» para afrontar la situación creada por el apagón. Entre ellas, solicitaba la suspensión de los plazos procesales y que, ante la dificultad de los desplazamientos, «la inasistencia de cualquier abogado a un señalamiento judicial suponga la inmediata suspensión del acto programado, dando por supuesto que su ausencia es consecuencia de la situación crítica en la que nos encontramos».

Desde la Abogacía han pedido al ministro de Justicia, Félix Bolaños, la suspensión de todos los plazos administrativos a nivel estatal, autonómico y local: «Entendemos que estas medidas son imprescindibles para garantizar de manera efectiva los derechos de los ciudadanos». También ha informado de que desde el lunes está en comunicación continua con el Ministerio de Justicia para seguir de cerca la normalización de los sistemas digitales.

El secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, ha comunicado este martes a la Abogacía las anomalías de servicio de Lexnet y ha transmitido que están trabajando para restablecer los servicios del ministerio cuanto antes.

El Consejo General de Procuradores ha emitido un comunicado donde también emplazaba a acordar la suspensión de los plazos procesales «mientras persista esta situación de fuerza mayor, ante la dificultad de los desplazamientos a las sedes judiciales y las comunicaciones electrónicas y los accesos a Lexnet». «La falta de suministro impide las comunicaciones, el acceso a los sistemas de gestión procesal y al ejercicio efectivo del derecho de representación, por lo que no se dan las mínimas garantías para un procedimiento justo», sostienen.