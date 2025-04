El apagón de los lectores: «Prendimos candeas e fixemos autodefinidos»

Tres jóvenes en el balcón de una casa de Santiago durante el apagón XOAN A. SOLER

Velas, radios de pilas, conversaciones con los vecinos en el descansillo y muchos escalones. Las 18 horas sin luz sacaron a la luz toda nuestra dependencia energética. Necesitamos un enchufe para todo: para comunicarnos, para comer, para entretenernos y, algunos, literalmente para poder sobrevivir. Lo más duro lo vivieron los que necesitan estar conectados a una máquina o tienen movilidad reducida. El resto, entre la incertidumbre y la desconexión, fueron pasando las horas recuperando aquellos hábitos que las pantallas han ido poco a poco sustituyendo. Partidas de brisca, dormir con el transistor en la mesilla, leer y hacer crucigramas. Estos son los relatos de los lectores de La Voz de Galicia que han querido compartir cómo fueron sus horas en penumbra.

LUCÍA, DESDE FERROL

«A mí el apagón me tocó trabajando de medico en el centro de salud, no podíamos ni acceder a las historias ni llamar así que nos dedicamos a las urgencias presenciales. Aun así fue relativamente tranquilo porque la gente respetó el hecho de solo acudir por emergencias reales. Por la tarde fui a la gasolinera y ya no me podían atender porque no funcionaban, me compré una radio con pilas, fui al supermercado y estuve toda la tarde en casa hablando con mis vecinas con la radio y cargando el móvil cada tres horas un rato en el coche. Al irse la luz solar me quedé dormida hasta las cuatro y pico de la mañana que de golpe se encendió todo»

Mar, desde Santiago

«Estivemos todo o día sin batería nin cobertura, foi agobiante non poder comunicarnos cas nosas familias, pero foi agradable socializar cos demais a través das ventanas e acabamos xogando á brisca cos nosos veciños, acabóusenos facendo ameno»

un lector, desde A Pobra do Caramiñal

«Nos vivímolo nun principio con moito medo porque temos un enfermo EPOC dependente do osíxeno as 24 horas. Pero grazas á rápida actuación de Protección Civil do Concello da Pobra do Caramiñal e ó xenerador que nos instalaron, non tivemos que recurrrir ó hospital colapsado. Estiveron pendientes da nosa situación e que o xenerador non parara en ningún momento. Tanto polo día como pola madrugada. Mil grazas por un servizo espectacular»

Axel, desde Ferrol

«Ayer a las doce fui a una lavandería y al irse la luz estuve esperando una hora. Al final, me fui, como hicieron otros usuarios.Hoy, al volver, se la habían llevado»

ALEJANDRO FRAGA, DESDE A CORUÑA

«Mi empresa Prosegur, en el polígono de A Grela, trabajó con total normalidad por contar con un generador. En mi edificio, en la calle Antonio Viñes, una vecina estuvo atrapada en el ascensor hasta las 14 horas, cuando una persona consiguió doblar la puerta con una barra de hierro»

CRISTINA LÓPEZ, DESDE LALÍN

«Ante a falta de luz tanto na rúa coma na casa, prendimos candeas e fixemos autodefinidos»

PILAR, DESDE LUGO

«Consulta de Xinecoloxia no HULA posposta, a que non me poideron atender pois non lles iba o Ianus. A ver cando toca agora a nova cita..!., había luz pero os ordenadores non funcionaban ou iban moi lentos»

ADRIÁN BLANCO, DESDE TOMIÑO

«Vivo en Tomiño e temos vistas ás montañas do outro lado do río Miño e que pertencen aos municipios portugueses de Valença do Minho e Vila Nova da Cerveira. Alí o suministro eléctrico voltou ás 22:48 (hora de Galicia) e foi impresionante ver como se ían acendendo as luces por localidades progresiva e linealmente, en cuestión de segundos. De película!»

Ana, desde A Coruña

«Yo pasé el apagón sin agua. Por lo visto, soy la única de mis conocidos a quién le pasó, de varias sitios en Galicia. En mi caso, vivo en Coruña casi centro. De hecho, volvió la luz de madrugada y tardó hora y media en volver a haber agua».

Fernando, desde Culleredo

«Con absoluta tranquilidad ya que estás cosas pasarán al depender de tanta tecnología, tenía una radio pequeñita de pilas y por ella nos fuimos enterando de las noticias».

Consuelo, desde Pontevedra

«Sin luz hasta las 4:45. Todo el día en la playa, con acceso puntual a internet e informándome por la radio conservando la poca batería que tenía de móvil hasta las 12 de la noche».

María Jose, desde A Coruña

«Había pasado el fin de semana en Santander para ver el partido del Dépor. Veníamos de vuelta y paramos en un área de servicio de Asturias a tomar café y ya nos dijeron que no podían, que había apagón en toda España. Seguimos viajando y paramos en Luarca a comer, allí llegó la luz a las 15.30 horas. Al llegar a A Coruña, tuvimos que subir andando y con maleta 18 pisos».

Un lector, desde Melide

«Mi madre necesita oxígeno 16 horas al día y estuvimos desde las 18:00 hasta las 9:00 incomunicados. A las 10:40 de la mañana seguíamos sin luz y con el arcón congelador lleno»

Thomas, desde Maceda

«Gracias a nuestra instalación solar fotovoltaica no sufrimos en ningún momento corte de luz o falta de operativa durante las casi 18 horas de apagón desde ayer a las 12.30 hasta hoy por la mañana. Funcionando con normalidad total la cocina, la luz, la tele, la calefacción y la maquinaria».

Miguel, un coruñés en Madrid

«En mi caso, a las 12:30 horas el metro de la línea 7 de Madrid se detuvo debido a un problema en la catenaria, según nos informaron. Media hora después, nos ordenaron desalojar el convoy y, en fila y alumbrándonos con las linternas de los teléfonos móviles, recorrimos aproximadamente un kilómetro de vías subterráneas. A mitad de trayecto, agentes del Cuerpo Nacional de Policía se incorporaron para escoltarnos. Tanto la estación como el túnel permanecían sin suministro eléctrico. En ningún momento se nos comunicó lo que estaba ocurriendo a nivel nacional. Alcanzamos la superficie alrededor de las 14:00 horas».