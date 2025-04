Viajeros afectados por el apagón: «Estamos tirados en el aeropuerto y no sabemos qué va a ser de nosotros»

Colas en el aeropuerto de Santiago por el gran apagón xoan a. soler

Máximo y Marisol residen en León. A mediodía de este lunes se subieron al coche con rumbo al aeropuerto de Santiago. Viajaban a Londres con Ryanair para una ocasión única, el cumpleaños de su nieto. Pero la aerolínea canceló el vuelo, que tenía programada su salida para las 18.50 horas. «Nos enteramos cuando ya habíamos facturado», cuenta resignada Marisol. «Hemos hecho 300 kilómetros por carretera hasta aquí y ahora haremos otros 300 de vuelta a casa. Ryanair nos ofrece un hotel, pero no nos da seguridad de que tengamos otro vuelo», apostilla Maxi.

Su historia es una de tantas entre los cientos de viajeros que en la tarde del lunes se han visto afectados por la suspensión de cinco vuelos en Lavacolla, una terminal en la que las compañías operaron con normalidad hasta que se vio salpicada por el impacto del apagón en las conexiones aéreas. Lo mismo le sucedió a un animoso grupo de estudiantes de cuarto curso de ESO del instituto Eusebio Lorenzo Baleares, de Dodro, al que un adulto explica con tranquilidad cómo están las cosas. Y no pintan bien. Los chavales se quedan sin viaje de fin de curso a Londres. Les da los detalles Xiao Somoza, uno de los dos profesores que iba a viajar con los 16 escolares en un enlace de Vueling. «En principio o voo non estaba cancelado. Vueling non o dixo ata o último momento. Din que nos van recolocar mañá». Otro afectado que escucha la conservación pide la palabra: «Pois agora din que ata o mércores nada». Al menos ese grupo regresará a Dodro sin tener que hacer la enorme cola de viajeros que aguardan su turno ante la cabina de información de Ryanair. «No la hago de ninguna manera. Pero ya me ha dicho un policía que al ser causa de fuerza mayor no hay reclamación que valga», apunta Marisol.

Tampoco guarda la cola Graciela, que tenía reserva para volar con su pareja a Palma, donde residen. Ryanair suspendió su enlace. «Nuestra idea es solicitar que nos devuelvan el dinero y coger el vuelo con otra compañía», asegura. Otro viajero con el que comparten asiento puntualiza que «están todos los vuelos con las plazas agotadas, y si quedan algunas tienen precios desorbitados».

Y faltan los peregrinos, un colectivo muy numeroso entre los damnificados por los vuelos cancelados. Merce, Javi y Antonio son tres de ellos. Aunque vienen de distintas localidades de Valencia y llegaron a Santiago siguiendo la misma ruta, la portuguesa, acaban de conocerse en el Rosalía de Castro. «Ryanair nos ofrece volar mañana a Valencia en otro enlace, pero nos dicen que tenemos que gestionarlo nosotros a través de la aplicación móvil». A Merce la risa le brota espontánea al contarlo. «Estamos tirados y ahora mismo no sabemos qué va a ser de nosotros», resuelve Antonio.

Además de los vuelos con Londres de Ryanair y Vueling, y de los de Palma y Valencia de la aerolínea irlandesa, la conexión nocturna de Ryanair con Dublín completa la relación de cancelaciones que este lunes provocará una noche larga en Lavacolla.