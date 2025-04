Sanxenxo logra casi un 52 % de ocupación hotelera en Semana Santa pese a «las condiciones meteorológicas muy adversas»

Ramón Leiro

La ocupación hotelera de Sanxenxo en Semana Santa fue del 51,56 %, según los datos aportados por el Consorcio de Empresarios Turísticos (CETS), que resaltó que había conseguido ocupar más de la mitad de sus plazas «a pesar de las condiciones meteorológicas muy adversas», un dato que para el sector «reafirma la capacidad de atracción de este municipio que, con 30.000 plazas en alojamientos turísticos» y mantiene su liderazgo de la oferta hotelera en Galicia.

Desde el CETS inciden en que los resultados «habrían sido mejores si el tiempo hubiera acompañado». En este sentido, el presidente del Consorcio, Alfonso Martínez, ha señalado que el mal tiempo «ha significado una decepción» porque no se cumplieron las expectativas que tenía el sector sobre buen tiempo y gran afluencia consiguiente de visitantes al caer esta Semana Santa a mediados de abril. Sin embargo, la patronal turística hace una valoración positiva del dato de Semana Santa porque hay que tener que ha logrado superar la mitad de sus plazas aunque el tiempo no acompañó y que la localidad concentra la mayor oferta hotelera de Galicia. El CETS incide, por otra parte, en que «la Semana Santa en Sanxenxo se caracteriza por un mayor protagonismo del turismo de cercanía, que decide en el último momento, y que es el más sensible a las predicciones meteorológicas».

El mayor índice de ocupación se registró en los hoteles de dos estrellas, que llegaron a un 59,33 %, seguidos por los apartamentos turísticos, con un 58,96 %, y los hoteles de cuatro estrellas, con un 57,33 %. En el caso se los hoteles de una estrella se llegó a un 42,50 % de las plazas, mientras que los tres estrellas registraron un 39,66 %.

Por último, los responsables del CETS esperan que la temporada de este año se recupere de cara a las siguientes citas turísticas, en línea con los datos registrados de los últimos años, «gracias a la fortaleza, a la calidad de la oferta y a la reputación adquirida por el destino en Galicia, en España y, cada vez más, en otros países como Portugal o el Reino Unido».