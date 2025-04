El BNG acusa a la Xunta de hacer caja a costa de los concellos

El diputado del BNG Óscar Insua BNG

El portavoz del BNG de Administración local, Óscar Insua, ha acusado este jueves al Gobierno gallego de hacer caja a costa de los ayuntamientos, a los que no ingresó más de noventa millones de euros de la cantidad que estaba prevista de fondos condicionados, tal y como se pone de manifiesto en el último informe del Consello de Contas, que fiscaliza el ejercicio del 2023. «Ao Goberno do Partido Popular éncheselle a boca falando de financiación local e facendo propaganda dun suposto incremento das partidas para os concellos que, na práctica, non é tal», denunció el diputado nacionalista en alusión a los más de 90 millones de euros que, aún estando en los presupuestos autonómicos, la Xunta «gardou nos seus petos».«O máis grave», añadió, «é que isto se se faga nun momento no que as contas de moitos concellos están ao límite».

Para el BNG, estamos ante «unha vergoña», porque el PP sabe que las entidades locales están pasando por una mala situación debido al déficit que padecen para costear los servicios que ofrecen, sobre todo los sociales. El diputado nacionalista ha afeado al PP que use los recursos públicos para hacer propaganda.

Según el Bloque, el propio Consello de Contas advierte en su informe que 155 entidades locales presentan saldo negativo, por operaciones no financieras, y que 147 incumplen con los criterios de estabilidad presupuestaria. En total, 23 ayuntamientos (A Cañiza, A Gudiña, Arbo, Baraja, Calvos de Randín, Cambados, Carballedo, Catoira, Cospeito, Creciente, Fene, Larouco, Lugo, Maceda, Meis, Melón, Mondariz, Pol, Ponte Caldelas, Porqueira, Riós, Salceda de Caselas, Taboada), y dos entidades locales menores (Queimadelos y Vilasobroso) se encuentran en una situación financiera comprometida al presentar cifras negativas, tanto del remanente de tesorería como del ahorro neto del ejercicio, lo que puede afectar a la sostenibilidad de sus gastos corrientes, destacó el diputado nacionalista.

Los concellos pagan ya casi la mitad del coste total del servicio de ayuda al hogar mario beramendi

Óscar Insua recuerda que los 90 millones a los que hace referencia Contas se corresponden a transferencias vinculadas a convenios y subvenciones, lo que supone que son dinero condicionado a proyectos concretos, explicó el diputado. El BNG insiste en que no es la primera vez que la institución fiscalizadora alerta del riesgo que esto supone para las haciendas locales, que se ven sometidas así a la voluntad de convocatoria de la Xunta y, en algunos casos, a la falta de personal y recursos para acceder a ayudas de concurrencia no competitiva.

El diputado nacionalista ha presentado en el Parlamento una batería de iniciativas para, entre otras cuestiones, reclamar a la Xunta que incorpore en el Fondo Base de Cooperación Local de los presupuestos de 2025 los más de 91 millones «birlados» a los ayuntamientos en el 2023, lo que ayudaría la que muchos de ellos pudieran afrontar mejor servicios, como el de ayuda en el hogar, la atención a las personas dependientes o las escuelas infantiles.

El BNG también demanda a la Xunta que modifique los regímenes de convocatoria y transferencia de fondos a los ayuntamientos para agilizar la entrada de financiación anual, en particular la que se está concediendo a través de ayudas y convenios.