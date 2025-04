Antonio Gómez Caamaño sobre el nuevo contrato con Povisa: «Estamos 'sergastizando' Povisa»

Hospital Ribera Povisa XOÁN CARLOS GIL

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, se reunió este viernes con la valedora do Pobo, María Dolores Fernández Galiño, para analizar las quejas que los ciudadanos realizan sobre la asistencia sanitaria. Las listas de espera centran el grueso de estas demandas y Caamaño explicó los motivos de por qué se producen las demoras y cómo se podrán mejorar a corto plazo. Una de las medidas que tomará la consellería es poner en marcha programas específicos en determinadas pruebas complementarias que permitan acelerar los tiempos de espera, «porque ás veces a organización pode ser mellorable desde o punto de vista da eficiencia», indicó el conselleiro al término de la reunión en la sede del Valedor.

A preguntas de los periodistas se refirió también a la lista de espera no estructural, ya que la propia valedora en sus recomendaciones insta a la Xunta a que explique mejor a los pacientes qué implicaciones tiene no aceptar una derivación a la sanidad privada para una operación. Caamaño recogió el guante y aseguró que, «efectivamente, temos que mellorar a información e a comunicación das implicacións que ten non querer ir á privada e cal é o mecanismo para ir a esta lista».

Este listado agrupa a todos los pacientes de la sanidad pública que no han podido operarse por motivos ajenos a la organización del sistema: un problema de salud u otra causa, porque rechazan ir a un hospital concertado o incluso a un centro público diferente al tuyo.

Finalmente, y tras la firma este jueves del acuerdo con Povisa para renovar dos años más el contrato, el responsable del departamento sanitario defendió este convenio que incorpora nuevos parámetros, ya que en lugar de cobrar por paciente se cobrará por proceso. Son 97,5 millones al año, «co compromiso de ter un control estrito sobre toda a actividade asistencial que vai facer Povisa». «Iso non é privatizar, todo o contrario, estamos 'sergastizando' o que é Povisa», concluyó el conselleiro.