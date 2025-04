Gobierno y comunidades se reunirán el 28 de abril para abordar el reparto de menores migrantes

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y la ministra de Juventud e Infancia, este jueves en el Congreso de los Diputados Fernando Sánchez | EUROPAPRESS

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha anunciado este jueves que reunirá el próximo 28 de abril a las comunidades autónomas en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia para fijar los criterios de reparto de los menores migrantes no acompañados, aunque ha advertido de que el Gobierno no cuenta aún con todos los datos que se han requerido a las comunidades.

Así lo ha indicado Rego tras asistir en el Congreso al debate del real decreto para la reubicación de menores migrantes no acompañados, una iniciativa que saldrá previsiblemente adelante a pesar de que el PP ha anunciado ya que votará en contra.

La ministra ha lamentado la postura del PP y ha criticado el «despliegue de racismo» demostrado por Vox. «Ha habido comunidades del Partido Popular que no nos han facilitado los datos de las plazas de acogida», criticó Rego, y calificó este hecho de «sorprendente» porque, más allá del real decreto, «hay una obligación de colaboración entre Administraciones y gobiernos del país a todos los niveles, que no se está cumpliendo».

Preguntada sobre el tema en un acto en A Coruña, la conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, ha afirmado que Galicia «cumprirá coa lei que vai ao Congreso», pero que para ello exigen los mecanismos y la financiación necesaria para poder acoger a 326 menores no acompañados. «Galicia xa ten sobreocupación no sistema residencial de protección de menores, dun 108 %. Non temos nin unha soa praza residencial máis», aseguró.

Lo que no va a admitir Galicia, dijo la conselleira, es que «Pedro Sánchez faga pactos ocutos co señor Puigdemont». No es razonable, explicó, que lleguen 326 menores e Galicia y a Cataluña 28, sobre una ley que está hecha «para beneficiar a Cataluña». «Galicia pídelle ao Goberno que volva á vía do consenso, do diálogo e dos acordos voluntarios», afirmó. También insistió Fabiola García en que Galicia es una comunidad solidaria y que ha acogido a menores todos los años, «nun sistema de protección que é o máis integrador de España».

Si lo que quiere el Gobierno «é crear guetos, Galicia vaise negar», afirmó. Para ello, explorarán todas las vías a su alcance, «tamén as xudiciais».

El Ejecutivo les hará el próximo 28 de abril una propuesta a las comunidades con los datos que tienen hasta ahora para trabajarla en el seno de la conferencia sectorial. La intención del Gobierno es comenzar con el traslado de la acogida de niños a partir del verano, aunque ha recordado que es necesario habilitar las plazas en todos los territorios.

«En la bancada del PP no estaban aplaudiendo todos»

Sobre el anuncio del PP de que votará en contra de este real decreto, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha pedido cautela. «Cuando el PP terminaba diciendo que iba a votar que no, observé la bancada del PP y no estaban todos aplaudiendo, porque ahí están sentados diputados de Canarias, de Ceuta y de Melilla que han sido votados en Ceuta, Melilla y en Canarias. Yo les pido que voten en conciencia», les pidió.

Preguntado por si el Gobierno ha respondido ya al Tribunal Supremo sobre su orden para que el Ejecutivo central se haga cargo de alrededor de 1.000 menores solicitantes de asilo que están en Canarias, Torres ha informado que este jueves se cumple el plazo y será cuando se dé respuesta al requerimiento.

Insistió Torres en que van a transmitir al Supremo que el Gobierno asume y respeta el auto y está trabajando con el Ejecutivo de Canarias para su cumplimiento.También «la buena noticia de que se ha convalidado el real decreto ley que solventa el hacinamiento» de los jóvenes en Canarias, situación que motivó la adopción de estas medidas cautelares.