El Consello de Contas asegura que la Xunta dejó de ingresar casi 100 millones a los concellos

Miguel Corgos, conselleiro de Facenda, en un pleno del Parlamento de Galicia. SANDRA ALONSO

El Consello de Contas, la institución encargada de fiscalizar al sector público autonómico, vuelve a tirar de las orejas a la Administración gallega en lo que respecta a la gestión de los presupuestos públicos. En su último informe sobre las entidades locales, la entidad advierte de que, en el 2023, la Xunta dejó de ingresar a los ayuntamientos gallegos 91 millones de euros. Un dinero que se corresponde con las subvenciones, no con el Fondo de Cooperación Local, lo que vuelve a poner sobre la mesa una realidad: una cosa es lo que se anuncia que se va a invertir en los concellos y otra lo que realmente se ingresa. Esta es una vieja queja de la Federación Galega de Municipios e Provincias cuando confronta datos con la Administración gallega sobre el volumen real que se mueve en la financiación local.

«Catro de cada cinco euros que orzamenta a Xunta para as entidades locais de Galicia teñen as finalidades definidas, de forma que non teñen ningunha capacidade de decisión sobre o seu destino», apunta el informe de Contas hecho público este jueves.

El trabajo de la institución fiscalizadora da cuenta de otra realidad: las entidades locales de Galicia tienen una participación meramente testimonial en la gestión de los fondos europeos asignados por el Estado a la Xunta de Galicia. De los 1.475 millones de euros ingresados a la Xunta, esta transfirió a las entidades locales un 0,01%. Es decir, una participación marginal, lo que tiene que ver también con el tamaño de la planta municipal y su escasa capacidad para gestionar recursos.

Contas constata también un avance en materia de rendición de cuentas y de transparencia de las entidades locales de Galicia. La presentación de los resultados en plazo crece un 8,3 %, al pasar de las 242 entidades del 2022 a las 262 del 2023, último ejercicio fiscalizado. Los municipios de Galicia son los cuartos del Estado en cuanto al cumplimiento del nivel de rendición, 40 puntos por encima de Castilla- La Mancha o 50 por encima de Andalucía.

Las entidades locales de Galicia también son las segundas del Estado que más recursos dedican la inversión pública, y de las que menos dedican a gastos de personal. Si se compara el gasto en inversión de las entidades locales de Galicia, pese a tener casi tres veces menos presupuesto que la Xunta de Galicia, dedican a la inversión casi un 20% de sus recursos (673,9 millones de euros), frente al 3% (420,7 millones de euros) de la comunidad autónoma.

Gasto social

El gasto social, que tiene por objetivo desarrollar la asistencia social primaria, la dependencia y la atención a las personas en riesgo de exclusión social, asciende por término medio a 206 euros por habitante, por encima de la media nacional. Esta es una de las grandes quejas de los municipios, la infrafinanciación que reciben para atender a sus mayores en un creciente contexto de envejecimiento. La Xunta, por su parte, advierte de que el Estado lleva incumpliendo sistemáticamente la parte de financiación que le corresponde por ley y acumula una deuda de 2.500 millones. Según Contas, ocho entidades forman parte del grupo de 25% de entidades que menos gastan a nivel nacional, pero hay 190 que forman parte del grupo del 25% que más gastan.

Viabilidad financiera

Según el informe de fiscalización, 147 entidades de Galicia incumplen con la estabilidad presupuestaria, lo que pone de manifiesto la incapacidad de los ingresos del ejercicio para atender a los gastos. Otros 23 ayuntamientos y 2 entidades locales menores se encuentran en una situación financiera comprometida al presentar cifras negativas tanto del remanente de tesorería como del ahorro neto del ejercicio, lo que puede afectar a la sostenibilidad de sus gastos corrientes.. El endeudamiento financiero por habitante se sitúa por término medio en 191 euros. Comparado con los valores que presentan los sectores locales del resto de comunidades autónomas, el gallego es el que presenta una proporción más bajo.