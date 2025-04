La Xunta acusa al Gobierno de «crear guetos» con el sistema de reparto de menores migrantes

La conselleira de Política Social, Fabiola García, en el Parlamento. MONICA ARCAY CARRO

La conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, acusó este miércoles al Gobierno central de crear «guetos de persoas migrantes» con su propuesta de reparto de menores no acompañados entre comunidades. Defendió que Galicia «cumpre coa lei imposta», aunque exigió al Ejecutivo estatal «a financiación e os mecanismos necesarios» para poder llevarla a cabo. «Vainos romper o sistema integrador que temos en Galicia», advirtió durante su intervención en el Parlamento, donde también criticó que el reparto «só recolle as esixencias de Junts» en beneficio de Cataluña.

La diputada del BNG Ariadna Fernández formuló una pregunta sobre el sistema de acogida en Galicia y reprochó a la Xunta que reconozca que el sistema está colapsado sin tomar medidas. «Acoller a refuxiados brancos chamándolle solidariedade e non a refuxiados negros chamándolle avalancha é racismo», denunció la parlamentaria nacionalista, acusando al PP de llevar una política que «invisibiliza a todos os menores, sexan de aquí ou non», por no reforzar la red de acogimiento, expuso.

En su respuesta, García reiteró que el objetivo de Galicia es «seguir sendo solidarios», pero insistió en que debe hacerse «de maneira pactada e na medida das nosas posibilidades e capacidade residencial». La conselleira afirmó que el acogimiento no puede tratarse como si los menores fueran «paquetes» y cifró en más de 30 millones de euros anuales el coste de atender a los 326 niños asignados a la comunidad. «Quen o vai pagar?», se preguntó.

La diputada del Bloque subrayó que estos menores «non saben quen é Puigdemont, nin onde está Cataluña», pero sí conocen «a miseria, a fame e as violacións de dereitos humanos». Acusó a la Xunta de negarse a acoger a los niños africanos tras haber ofrecido 1.400 plazas a menores ucranianos, y tachó de «política de chatarra» la gestión del PP en materia de protección de la infancia. También instó a la conselleira a ponerse en el lugar de las familias que arriesgan la vida de sus hijos cruzando el mar.

«Con diálogo e consenso, Galicia o vai dar todo; con imposicións e pactos ocultos do señor Sánchez, con nós que non conten. Non imos aceptar nunca un trágala», reiteró Fabiola García.