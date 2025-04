Política Social acusa al Gobierno de «crear guetos» de migrantes con el reparto de menores y pide financiación

La conselleira de Política Social, Fabiola García, este miércoles en el Parlamento

La conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, ha acusado al Gobierno de crear «guetos de persoas migrantes» con el reparto de menores y ha defendido que Galicia «cumpre coa lei imposta» por el Ejecutivo, al que ha pedido «o financiamento e os mecanismos necesarios» para cumplir con la normativa.

En una respuesta en el Parlamento gallego a una pregunta de la nacionalista Ariadna Fernández sobre el proceso de acogida de menores extranjeros no acompañados, Fabiola García insistió de nuevo en que no aceptarán un reparto «á carta feito para beneficiar a Cataluña» y con el que considera que se crearían guetos de migrantes.

«Vainos romper o sistema integrador que temos en Galicia. O Goberno pretende un sistema de segregación en vez de integración. A acollida debe facerse de maneira pactada e en consenso e tense que facer co financiamento suficiente», afirmó la titular de Política Social después de que la nacionalista le reprochase en la Cámara que «recoñece ter o sistema colapsado e non fai nada ao respecto».

«Acoller refuxiados brancos chamándolle solidaridade e non acoller refuxiados negros chamándolle avalancha é racismo», criticó Ariadna Fernández. Fabiola García insistió en que el sistema de acogida de protección de menores gallegos es «dos máis integradores de España», defendiendo que no hace «distincións pola procedencia de cada menor».

¿Por qué hay sobreocupación en los centros residenciales de menores de Galicia? Mónica P. Vilar

Así, la conselleira subrayó que Galicia ha acogido al triple de menores que le corresponderían por número de habitantes y que está dispuesta a seguir siendo solidaria: «Pero ten que ser un acordo pactado e negociado e na medida das nosas posibilidades e capacidade residencial»

«O obxectivo non é outro que mellorar a calidade de vida a todos eses menores migrantes, pero para iso é necesario financiamento, acompañamento e mecanismos por parte do Goberno, que pretende repartir como paquetes a máis de 4.000 menores migrantes», dijo.

La nacionalista Ariadna Fernández apuntó que «só tiñan que facer o mesmo que fixeron cos refuxiados ucraínos», y aunque reconoció que el sistema es integrador, criticó que es insuficiente. «Os nenos africanos non saben quen é Puigdemont, nin Cataluña nin o independentismo, nin quen é o presidente do Goberno de España. Saben o que é a miseria, a fame, a sede e as violacións de dereitos humanos», aseguró.

La respuesta de la conselleira fue que Galicia cumple con la ley impuesta por el Gobierno, pero que este debe dar la financiación y los mecanismos necesarios para poder cumplir la ley. Fabiola García explicó que acoger a 326 menores migrantes supone más de 30 millones al año: «Quen o vai pagar?».