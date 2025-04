Nueva polémica en el Parlamento al amonestar Candia a BNG y PSdeG por citar el «Si no eres del PP, jódete» de Baltar

PARLAMENTO

No se ha cumplido aún el primer año de legislatura y la presidencia del Parlamento gallego ya ha protagonizado varios enfrentamientos con diputados, incluidos miembros del PP, por salirse de las pautas que rigen el reglamento de la Cámara. En el pleno de esta mañana, durante una iniciativa del PSdeG que reclamaba un plan único autonómico para la financiación de proyectos municipales, el nacionalista Óscar Insua hizo un repaso de los criterios que utiliza el Partido Popular para repartir esos fondos a los concellos. Todos ellos, expresó, «se poden resumir no criterio chamado método Baltar, e que todos os coñecemos», y se dirigió a los escaños de la oposición coreando: «Jódete, jódete».

El diputado del Bloque aludía a una charanga del expresidente de la Diputación de Ourense y antiguo barón popular, José Luis Baltar, abriendo una nueva polémica en el Pazo do Hórreo. La vicepresidenta del Parlamento, Elena Candia, que ocupaba el asiento de Miguel Santalices —ausente en ese momento—, pidió a Insua que retirase esas palabras. «Non son palabras miñas, son do expresidente da Deputación de Ourense», argumentó, mientras reían y aplaudían los diputados de su grupo. Candia le reprochó que «xustifique que un deputado diga ‘jódete’ nesta Cámara». «Neste Pleno, que a xente está un pouco máis alterada do normal, cómprenos a nós poñer un pouco de orden», añadió la vicepresidenta, que, tras insistirle en tres ocasiones si retiraba sus palabras, pidió «educación e respecto», retiró ella misma las palabras del diario de sesiones y le llamó al orden.

Acto seguido, la diputada del PSdeG Lara Méndez repitió la frase al inicio de su intervención, citando a Baltar, y dirigiéndose a la vicepresidenta para sugerirle que se «aforre as tres preguntas», porque no pensaba retirar esas declaraciones. La también secretaria de organización socialista acusó al PP de intentar «cambiar a historia a través do diario de sesións», recordando un episodio similar en el que la Presidencia de la Cámara la amonestó por mencionar el pasado político de Manuel Fraga durante el franquismo, indicando que el expresidente gallego y entonces ministro se sentaba «á dereita do ditador». Candia también amonestó esta vez a la exalcaldesa de Lugo.

Franco se cuela en el debate del Parlamento y genera una nueva polémica: «Pero non era un ditador? Ostrás...» M. Varela

En el siguiente punto del pleno, el diputado nacionalista Iago Suárez repitió las palabras de Óscar Insua y Lara Méndez para lamentar que «non se poida citar ao señor Baltar». Criticó las llamadas ao orden, calificándolas como una decisión «autoritaria, partidista e totalmente inaceptable» por lo que consideró un ejercicio de liberdade de expresión, y pidió calma a los diputados del PP, instándolos a «tomar unha tila ou un Trankimazín». Esto motivó una nueva advertencia de la vicepresidenta del Parlamento, quien señaló que se debía «respectar a todas esas persoas que teñen que tomar esa medicación», ante lo que Suárez estuvo de acuerdo.

Desde el PPdeG, la diputada Nicole Grueira expuso que la actitud de los nacionalistas evidencia que se trata del «partido do non», como vienen acusando los populares desde hace meses. La sesión consumió sus últimos minutos antes del receso del mediodía, ya con la frase de Baltar excluida del diario de sesiones del Parlamento