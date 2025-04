Renfe refuerza con dos trenes de bajo coste las conexiones de Semana Santa

Imagen del tren Avlo en Santiago PACO RODRÍGUEZ

Renfe ha programado dos trenes especiales Avlo (la marca de bajo coste de la operadora pública) con más de 1.100 plazas extraordinarias en el corredor Galicia-Madrid, con el objetivo de reforzar el servicio de retorno de Semana Santa. Cada uno de estos trenes de la serie 106 cuentan con 587 plazas, el máximo aforo en el material rodante que se utiliza en la línea gallega de alta velocidad.

Según ha explicado la compañía en un comunicado, el objetivo de esta medidas es facilitar el regreso de los viajeros a sus localidades de origen el domingo, día 20 de abril.

Los dos trenes especiales circularán ese día entre Santiago y Madrid, uno en cada sentido. Así, el Avlo especial saldrá de Madrid-Chamartín a las 16.06 horas y llegará a Santiago a las 19.07 horas. En sentido inverso, el servicio extraordinario saldrá de la terminal compostelana a las 21.10 horas, con la llegada programada a Madrid poco después de la medianoche.

Respecto al refuerzo del resto de servicios ferroviarios durante este período en el que la movilidad aumenta exponencialmente, Renfe tiene previsto poner un mayor número de plazas a disposición de los usuarios en el corredor Galicia-Madrid. Lo hará mediante la circulación de trenes en doble composición —dos trenes unidos para transportar el doble de viajeros— o con cambios puntuales de material rodante.

EL BUZÓN DE LOS LECTORES ¿Has tenido problemas para reservar un billete de tren desde Galicia con antelación? Cuéntanos tu caso La Voz

«Perdí 140 euros al no poder cambiar los billetes del AVE»

Renfe mantiene bloqueada la venta de billetes en el corredor ferroviario Galicia-Madrid a partir del 27 de mayo. Ante esta situación —probablemente condicionada por un cambio en la oferta de servicios de la operadora—, los lectores continuaron enviando al buzón habilitado por La Voz sus experiencias con la reserva de plazas. Es el caso de Alicia, de Santiago: «Tengo exámenes presenciales en Madrid el 31 de mayo y todavía no hay trenes disponibles. En avión no puedo ir porque no me cuadran los horarios. Es una vergüenza lo de Renfe», asegura.

En otros casos, el bloqueo causa directamente una pérdida económica en los clientes de la operadora, como le sucedió a Pablo Barros, de Teo. «He perdido 140 euros debido a la imposibilidad de cambiar los billetes de AVE que tenía al no estar a la venta más allá del 23 de abril. Tenía dos billetes para viajar de Santiago a Madrid el fin de semana del 29 de marzo, y al no poder acudir en esas fechas, quise cambiarlos para alguno de los puentes del mes de mayo. Sin embargo, debido a la mala planificación y gestión de Renfe a la hora de poner los billetes en venta, no he podido cambiar los billetes a tiempo y he perdido el dinero de la ida y la vuelta», explica.

Esta situación no solo afecta a la conexión de alta velocidad con la capital de España. Daniel, de Arzúa, recuerda que también sucede en los servicios ferroviarios hacia Cataluña. «En Nadal, cando quería voltar desde Barcelona, non puiden mercar os billetes até tres ou catro semanas antes da data da viaxe. Son datas especiais nas que hai moita demanda, polo que é crucial que as conexións ferroviarias estean dispoñibles con antelación para planificar o regreso. Tamén aproveito para queixarme da falta de conexións no norte da Península. Ir de Galicia a Pamplona leva nove horas. Debería haber unha conexión máis eficiente», demanda.