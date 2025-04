El PSdeG pide blindar por ley que el tiempo para las citas en atención primaria no superen las 48 horas

Lavandeira jr | EFE

Los socialistas gallegos llevarán al Parlamento gallego una de sus principales propuestas para mejorar el servicio de atención primaria en el Sergas. Según avanzó este lunes en rueda de prensa su secretario xeral, José Ramón Gómez Besteiro, el PSdeG registrará una proposición de ley para garantizar que la ciudadanía sea atendida en la sanidad pública gallega en un plazo máximo de 48 horas. La iniciativa se produce tras la manifestación convocada en Santiago por SOS Sanidade Pública, que reunió este domingo a unas 10.000 personas, según la Policía Local.

En rueda de prensa, Besteiro reprochó al PP que «nega o evidente» al insistir en que el sistema funciona con normalidad, pese a los datos de listas de espera y déficit de personal. «A cidadanía xa non cre as escusas do Partido Popular», advirtió, cifrando en más de 92.000 las personas en lista de espera quirúrgica y unas 260.000 aguardando una consulta especializada. Puso como ejemplo el caso de un paciente que lleva desde mayo esperando por una cita de oftalmología y recordó unas polémicas declaraciones del conselleiro, Antonio Gómez Caamaño: «Se unha persoa con cataratas non le, preocúpalle menos operarse, xa nos facemos unha idea do nivel de compromiso coa sanidade».

El PSdeG defenderá reformar el Estatuto, limitar a 48 horas la espera en atención primaria y abolir la prostitución M. V.

La proposición de ley registrada incluye también la obligación de priorizar con refuerzos de personal a aquellos centros que incumplan el plazo de 48 horas. «Se a sanidade pública goza de tan boa saúde como di o Partido Popular, non haberá ningún problema para apoiar esta proposta», afirmó Besteiro, instando al resto de grupos a respaldarla. Se trata de una medida que el PSdeG ya llevó con anterioridad al Parlamento y que ahora vuelve a plantear como proposición de ley. Formaba parte del programa electoral socialista en las elecciones autonómicas del año pasado, y fue incluido en el documento aprobado en el congreso nacional del pasado mes de marzo que marca la hoja de ruta del partido para los próximos años.

Besteiro condenó además el asesinato machista ocurrido en O Bolo, alertó del impacto de los nuevos aranceles de EE.UU. sobre sectores clave de Galicia y criticó la inacción del Gobierno autonómico ante estos desafíos. También defendió que el proceso de primarias en Lugo y Ourense, donde habrá dos candidatos en cada provincia, «é un procedemento aberto, democrático e non dirixido».