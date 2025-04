O Parlamento aborda a modificación do himno galego para aprobar a nova letra «o antes posible»

Edificio do Teatro Nacional de A Habana, onde están as instalacións do Centro Galego nas que se garda a partitura orixinal do himno galego. Xoán A. Soler

Desta volta si, o Parlamento aborda de forma definitiva a modificación do himno galego. A disolución da Cámara con motivo das eleccións galegas fixo decaer o ano pasado a iniciativa, que cobra agora novo impulso na comisión encargada de estudar os cambios necesarios na letra do poema de Eduardo Pondal, na que se detectaron posibles erros tipográficos. O órgano aprobou esta mañá as súas normas de funcionamento e marcouse un prazo de vinte días para dotarse dun plan de traballo. Deste xeito, a comisión entrará en pleno funcionamento a partir do 24 de abril.

A nacionalista Mercedes Queixas advertiu da responsabilidade conferida aos deputados desta comisión de «dar cabo a estes traballos con celeridade». «Debería rematar como máximo un ano despois de ser constituída», algo que nesta nova lexislatura aconteceu en xullo do ano pasado. A parlamentaria do Bloque subliñou a importancia de contar entre os expertos que declaren na comisión co catedrático da USC Manuel Ferreiro, especialista na obra de Pondal e portavoz dos promotores que impulsaron a iniciativa parlamentaria para aplicar os cambios no himno. A socialista Silvia Longueira pediu analizar esas mudanzas «con tempo», e que a decisión definitiva sexa «a máis consensuada posible».

«Faremos un estudo pormenorizado sobre esta cuestión, avaliado por comparecencias, informes e estudos que nos levarán a tomar a decisión máis correcta, unha decisión que de seguro será unánime», incidiu o popular José Luis Ferro, que amosou o compromiso e vontade do seu grupo de «finalizar esta comisión o antes posible». «Temos a máxima disposición para estudar calquera nova evidencia científica que aporte luz á cuestión que hoxe empezamos a tratar», engadiu, nunha análise que cómpre que sexa «pausada e reflexiva» para que exista «un amplo consenso».

Entre os erros apreciados, faise referencia a castelanismos e «hiperenxebrismos», como «ronco/rouco» ou «iñorantes» (na forma orixinal escribiuse «ignorantes»), así como á distorsión da expresión orixinal por un «proceso de banalización textual, pasando de “clan” —pobo— a “chan” —chán—». Sinalábase que o propio Eduardo Pondal «era consciente destas deturpacións textuais» cando, nunha carta do 11 de xaneiro de 1913, advertiu que «o texto contén non poucas erratas», mais o seu estado de saúde, xa afectado pola cegueira, impediulle levar a cabo a corrección e restauración.

Os grupos popular e socialista rexeitaran, na pasada lexislatura, tramitar os cambios mediante unha iniciativa lexislativa no pleno, baseada en case 16.000 sinaturas e defendida polo BNG, mais propuxeron a constitución desta comisión de estudo para acadar un «amplo consenso social» e analizar a conveniencia dos cambios propostos.