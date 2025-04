María Martínez Allegue, conselleira de Vivenda: «Agora quen está máis protexido é o inquiocupa, non o propietario»

Kiko Delgado | EFE

La Conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, ha vuelto ha advertir este viernes que la ley estatal actual ha generado un marco de inseguridad jurídica que perjudica al propietario y reduce la bolsa de viviendas en oferta, mientras que protege a los arrendatarios, que tienen margen para incumplir sus obligaciones. «É evidente que é unha norma claramente lesiva e contraproducente para o mercado da vivenda, que ataca directamente o dereito á propiedade e invade as competencias autonómicas, apostando por un modelo intervencionista do mercado de alugueiro que xa se demostrou ineficaz noutros países», ha asegurado la conselleira durante su intervención en el congreso de la Asociación Galega de Inmobiliarias (Agalin), celebrado en Santiago.

En su discurso, Allegue puso en valor las actuaciones de la Xunta para, por una parte, facilitar el acceso a la vivienda a la ciudadanía gallega, «construíndo, rehabilitando e desenvolvendo solo», y por otra, proporcionando seguridad jurídica a los propietarios con el objetivo de que pongan sus viviendas en el mercado.

Para dinamizar el sector de la construcción y aumentar el parque público residencial gallego, la conselleira destacó la creación de la Sociedade Galega da Vivenda, Vipugal, que tiene el reto de construir 4.000 hogares de promoción pública hasta el 2028, de los que 2.350 serán a través de esta entidad; los programas de rehabilitación que tiene en marcha la Xunta o los Proxectos de Interese Autonómico que permitirán habilitar suelo para la construcción de 25.000 viviendas en toda Galicia. En aras de ofrecer garantías a los arrendadores, según la conselleira, la Xunta tiene abiertos programas para movilizar viviendas vacías a precio accesible, con el que pueden lograr ayudas de hasta 8.000 euros para reformas y un seguro de impago y multiriesgo de hogar gratuitos. La Xunta acaba de renovar el convenio con el Consello da Avogacía Galega para poner a disposición de la ciudadanía asesoramiento y orientación, de forma gratuita, a los propietarios o usufrutuarios que se vean afectados por intrusiones no consentidas en viviendas, entre otros problemas.

A vueltas con los pisos turísticos

Un año más, el congreso de las inmobiliarias gallegas ha servido para colocar en el centro del debate la problemática de los pisos turísticos. Dulcinea Aguín, portavoz de la asociación (Aviturga), ha advertido que este sector no puede ser el foco de los problemas del mercado, dado el enorme volumen de viviendas vacías. «Hay una estrategia de demonización y de persecución, como si nosotros fuésemos la causa de todos los males», ha advertido la presidenta del colectivo.

En su intervención, la portavoz ha advertido sobre la dinámica de sobrerregulación y ha puesto como ejemplos los casos de Santiago o de A Coruña, lo que abre la puerta a una situación de riesgo, porque entonces los visitantes «buscarán otros destinos».

En otros términos se ha expresado Cesáreo Pardal, presidente del Clúster Turismo de Galicia, quien ha abogado por establecer un marco de convivencia que permita que todos compitan con las mismas reglas. Según ha explicado, las viviendas de uso turístico pueden ser más necesarias en ayuntamientos con una baja planta hotelera, pero no en el caso de Sanxenxo, uno de los destinos vacacionales por excelencia. «En ese municipio hay tres mil pisos turísticos en los que nadie controla cuánta gente entra; esto genera un problema social y de habitabilidad; y a esto se suma otra cuestión, no menos relevante, los pisos turísticos no están concebidos como una actividad empresarial, cuando en realidad sí lo son, lo que genera una competencia desleal en términos fiscales; un hotel crea puestos de trabajo, un piso turístico no», ha explicado Pardal.