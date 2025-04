Usuarios del tren siguen indignados con la venta de billetes: «Quieres organizarte con tiempo y Renfe no te deja»

Viajeros de tren en la estación de Vilagarcía de Arousa, en una imagen de archivo. Martina Miser

Problemas para organizarse en el día a día y también para planificar viajes con cierta antelación. Ambas realidades quedan reflejadas en las experiencias con la compra de billetes de Renfe que los lectores han seguido remitiendo al buzón de La Voz de Galicia.

Carmen, de Lugo, reporta haber estado semanas pendiente de la web de la operadora ferroviaria: «Llevo un mes sabiendo que tengo que ir a Madrid el 24 de abril y miraba todos los días la página web, pero no estaban aún. Increíble lo que tardan en publicarlos. Quieres organizarte con tiempo y no te dejan».

La apertura el martes de la venta de billetes hasta el 27 de mayo puede haber resuelto el problema de esta usuaria, pero no el de María José, que vive en Santiago y lleva más de mes y medio buscando plaza para ir a Madrid el primer fin de semana de junio. «Por fin sacan billetes y lo máximo es hasta finales de mayo. Es vergonzoso que otras comunidades los tengan con meses de antelación y aquí, a un mes vista. Esto me hace imposible organizar un viaje. Y por problemas personales para mí no es viable viajar en avión. Vergonzoso», dice.

Los problemas se dan también en los trayectos dentro de la comunidad. Desde Ourense, Antonio explica que su hija trabaja en A Coruña «y hasta ultima hora los viernes nunca sabe si tiene tren para venirse de fin de semana; es triste tener que estar horas pendiente de si alguien cancela lo que reservó sabiendo que seguramente no lo va a usar . Y los domingos para volver ha de estar pendiente de las cancelaciones para pillar tren también». Opina que «deberían suprimir los bonos y poner un precio económico a los viajes, así se acabaría con este problema».

¿Has tenido problemas para reservar un billete de tren desde Galicia con antelación? Cuéntanos tu caso La Voz

Daniel, sobre la ruta Pontevedra-Madrid, censura tanto la exigua ventana de venta, «limitada normalmente a tres o cuatro semanas de antelación frente a los seis meses habituales en otros transportes», como los precios, «excesivos en horas punta, como viernes y domingos, cuando las tarifas pasan de 19-35 euros a 70-100. Esto genera incertidumbre y aprovecha la alta demanda y la falta de competencia, afectando a los usuarios». «Renfe debería adelantar la venta, regular precios y mejorar su respuesta ante incidencias para garantizar un servicio justo y acorde a su rol público», concluye.