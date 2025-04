Pontón y Besteiro exigen a Rueda que intervenga para frenar el cierre de Sargadelos

PEPA LOSADA

Los líderes de BNG y PSdeG han reclamado este jueves al Gobierno de Alfonso Rueda que intervenga de inmediato para evitar el cierre de la fábrica de Sargadelos en Cervo. La portavoz nacional del Bloque, Ana Pontón, calificó de «incomprensible» la «morna resposta» de la Xunta, mientras que el secretario xeral de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro, instó al presidente a «non mirar para outro lado» y a utilizar todos los recursos a su alcance. Ambas formaciones han registrado iniciativas en el Parlamento para abordar la situación.

Pontón subrayó que Sargadelos es «marca de país e un símbolo nacional de Galiza», además de una empresa con 200 años de historia y edificios declarados Bien de Interés Cultural. Por ello, exigió que la Xunta «tome cartas no asunto» y utilice «todas as ferramentas legais de negociación e políticas» para evitar su cierre. También recordó que la compañía ha recibido más de medio millón de euros en ayudas públicas y un crédito subvencionado de 600.000 euros, por lo que consideró que «cando se financia a empresas con recursos públicos ten que haber ese retorno en termos de actividade produtiva e de emprego».

Para Pontón, el cierre de la planta de Cervo responde a una «actitude impropia dun Estado de Dereito», ya que la empresa se encuentra en un «bo momento económico» y cuenta con una presencia internacional consolidada. Por ello, instó a la Xunta a «manter e protexer» este patrimonio cultural y económico y a actuar en defensa de los trabajadores.

Por su parte, Besteiro reclamó que la Xunta «non pode durmirse» y debe estar «dende o minuto un» al lado de la plantilla. También acusó al Gobierno gallego de haber «dado as costas» a Sargadelos en el pasado y le exigió que utilice «tódolos procedementos para que a situación non se produza». Aseguró que la empresa es «absolutamente viable» tanto desde el punto de vista económico como cultural, y que esta «representa moito máis que a fabricación de cerámica».

Aranceles de Estados Unidos

Además, el líder del PSdeG instó a Rueda a «colaborar e cooperar co goberno de España» frente a la «ofensiva comercial» del presidente estadounidense, Donald Trump, que, según advirtió, busca «prexudicar a relación comercial» y la producción industrial europea, española y gallega. Alertó de que los nuevos aranceles impuestos por EE.UU. pueden «sancionar e prexudicar» la economía gallega y reclamó una respuesta conjunta con el resto de Europa para «minorar a decisión histórica» de Washington de «poñerse en contra do resto do mundo». Pontón exigió también a Rueda que evalúe el impacto de unos aranceles que «afectan de cheo» a sectores «moi importantes para Galiza», y que abra un plan de ayudas que les permita asegurar «o mantemento dos seus centros produtivos e dos seus postos de traballo».