Rueda ve en la falta de antelación de la venta de billetes de Renfe una «mala xestión do Goberno»

Renfe continúa con el bloqueo de la venta de billetes de larga distancia a partir del 23 de abril. Es decir, los usuarios solo pueden optar a tres semanas de antelación a la hora de reservar las plazas, una situación que influye también en los beneficiarios de los abonos ferroviarios gratuitos, que no pueden formalizar sus asientos en los trenes de media distancia del eje atlántico hasta que se carguen los trenes de alta velocidad a Madrid, pues comparten las mismas vías en Galicia que los trenes de proximidad.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se refirió a este asunto este lunes, durante la rueda de prensa posterior al Consello. El jefe del Ejecutivo gallego consideró que la baja antelación de los billetes que pone a la venta Renfe en Galicia es «unha mostra máis» de la «deficiente xestión» del Gobierno central en materia de transporte en Galicia.

Rueda afirmó que volverán a «insistir» para que Renfe mejore el servicio en la comunidad, e insistió en que la Xunta no quiere «un mellor trato» que el que reciben otras comunidades, pero en ningún caso está dispuesta a recibir uno «moito peor». Aludía así a que en la mayoría de las conexiones —incluidos los AVE de ancho fijo que enlazan con Ourense— pueden adquirirse los billetes hasta el 14 de diciembre, que es cuando se modifican a nivel europeo los surcos ferroviarios internacionales.

El sistema de venta de billetes de Renfe irrita a los viajeros

El presidente de la Xunta mostró un cierto desconcierto con la gestión ferroviaria en Galicia. «Eu non sei que lle pasa ao Goberno central coas infraestruturas ferroviarias en Galicia. Quixemos ser prudentes nos primeiros meses, entendendo que todo sistema novo ten que ter un acoplamento», dijo. Sin embargo, «despois de tantísimos retrasos» tras la llegada de los trenes de la serie 106 (Avril), Rueda recuerda que las frecuencias y los ahorros de tiempo comprometidos «non se están a cumprir». «Agora a última é que o sistema é tan defectuoso que non se pode comprometer a venda de billetes máis aló dun prazo, ao contrario do que pasa noutras comunidades», lamentó.

«Tomar medidas canto antes»

Alfonso Rueda avanzó que la Xunta volverá a insistir «unha vez máis en que non queremos un mellor trato no ámbito ferroviario, pero non podemos tolerar que sexa moito peor. O que ten que facer o ministerio é tomar as medidas que sexan necesarias canto antes».

La Xunta lleva casi un año solicitando una interlocución directa con Renfe para tratar asuntos como este o proponer mejoras de distinta índole. Aunque el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano —que hoy tiene un acto en Vigo— se comprometió a facilitar un contacto en la operadora pública, lo cierto es que a día de hoy no existe ese canal directo al que la Xunta da tanta relevancia. Y si existe algún trasvase de información es a través de altos cargos del Ministerio de Transportes.

EL BUZÓN DE LOS LECTORES ¿Has tenido problemas para reservar un billete de tren desde Galicia con antelación? Cuéntanos tu caso La Voz

«Conseguir un billete desgasta tanto como lograr una entrada para ver a los Rolling Stones»

Los lectores siguieron estos días remitiendo al buzón de La Voz de Galicia sus experiencias con el sistema de venta de billetes de Renfe. Pablo, que vive en Frederiksberg (Dinamarca), siempre que vuelve a España y aterriza en Madrid intenta contratar plazas en el AVE para ir de vacaciones a A Coruña con su familia. «Sería una opción más barata que dos vuelos. Pero nada, no se puede, porque tenemos que planificar las vacaciones con antelación, y comprar los vuelos meses antes, pero el AVE nunca se puede comprar con antelación. No podemos arriesgarnos a, habiendo pagado meses antes el vuelo a Madrid, dejar para el final el tren, para posiblemente luego no encontrar billetes», explica, constatando que la falta de anticipación en la venta de asientos en los trenes es una guerra en la que siempre sale victorioso el avión.

Diego, que trabaja en Vigo pero vive en las afueras de Santiago, relata la incertidumbre que causa el bloqueo en los usuarios recurrentes del eje atlántico a la hora de formalizar sus plazas en el uso cotidiano que hacen del ferrocarril. «Es imposible vivir con la incertidumbre de si tendrás tren para ir a trabajar o no. Es inconcebible que aquí tengamos paralizada la venta de media distancia por culpa del AVE», lamenta.

En cambio, Javier, de Narón, incide en el efecto que tiene el bloqueo de la operadora ferroviaria en la reserva y disponibilidad de plazas de hotel. «En un viaje a Segovia tenía que estar pendiente todos los días del ordenador para poder sacar los billetes de tren con el problema añadido de que no podía hacer la reserva de hotel hasta no tener los billetes».

Cristina, de Santiago, refleja los problemas que sufren los viajeros ocasionales con la reserva de plazas en media distancia: «O problema é que non hai prazas reservadas para usuarios de última hora. Eu viaxo a Cangas con frecuencia para coidar ao meu pai, pero non sei con moita antelación cando me toca ir, polo que me costa moito atopar billete porque os estudantes ocupan todas as prazas. Eles poden coller todos os que queiran porque poden prever que van viaxar todas as semanas. Despois, sempre hai prazas libres pero non as liberan, co que queda xente fóra. Alégrome de que vaian cambiar os abonos por un sistema de descontos que pense máis en todos os tipos de usuarios do tren, pois ben se ve que os abonos gratuítos xeran unha demanda que nin o tren nin o autobús poden absorber».

Diego, que vive en Madrid pero viaja a menudo a Vigo, apunta a una manifiesta insuficiencia de plazas e incluso echa de menos el período en el que los Alvia llevaban el peso de la conexión a Madrid: «Ir a Vigo desde Madrid en tren es cada vez más complicado. Cuando solo existían los Alvia no había estos problemas, o no tan exagerados en los plazos de venta. Además tardaban casi lo mismo y eran más asequibles. Sacando los billetes de avión con tiempo te puedes ahorrar la mitad de lo que cuesta uno de tren. Vergonzoso».

Para Laura Álvarez, que también vive en Madrid, acceder a los billetes de Renfe para Galicia desgasta tanto como lograr una entrada «para un concierto de los Rolling Stones».