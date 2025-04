Polémica en el Hórreo: el BNG no podrá llevar público al Parlamento hasta septiembre tras el boicot al conselleiro de Cultura

Pleno en el Parlamento, con gente en la tribuna de público. XOAN A. SOLER

Durante la sesión plenaria del 12 de febrero en el Parlamento, donde el conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, daba cuenta sobre la política lingüística de la Xunta, un grupo de personas le interrumpieron cantando desde la tribuna de público a pocos días de la manifestación del día 23 en defensa del gallego. La sesión se detuvo en ese momento, con la vicepresidenta de la Cámara, Elena Candia, instándoles en varias ocasiones a cesar los cánticos. Los asistentes habían sido invitados por el BNG y formaban parte de la plataforma Queremos Galego, entre quienes se encontraba la responsable de organización del Bloque, Lucía López.

Aquel acto contravino una circular interna, fechada en el 2013, que rige desde entonces los criterios de ordenación de acceso de público a la tribuna del Pazo do Hórreo, de forma que los nacionalistas no podrían volver a contar con espectadores al pleno siguiente. Sin embargo, según fuentes de la Presidencia del Parlamento, otra invitada por el Bloque interrumpió a la conselleira de Política Social, Fabiola García, en el pleno del pasado 18 de diciembre. La reiteración de ambos hechos habilita a la jefatura del Parlamento a retirarle al grupo nacionalista la capacidad de llevar público en lo que queda de período de sesiones. Es decir, hasta el inicio del próximo en el mes de septiembre.

«A nós nunca se nos comunicou que iamos ser obxecto desa sanción», alegó esta mañana la viceportavoz del BNG, Olalla Rodil, tras una tensa junta de portavoces en la que los nacionalistas protestaron por esta cuestión. «Nós defendemos os nosos dereitos ante unha deriva por parte do PP de uso do Parlamento como se fose a súa leira, cada vez achicando máis a posibilidade á oposición en xeral, pero concretamente ao BNG, de desenvolver o noso traballo político», denunció ante la decisión «discrecional e arbitraria» del presidente del legislativo gallego, Miguel Santalices.

El portavoz del PP, Alberto Pazos, respondió a Rodil que «non estivo atenta» a lo debatido en la junta de portavoces, advirtiendo que no se trató de una sanción al grupo nacionalista, sino que es una medida «que toma o Parlamento, neste caso o seu presidente». Se refirió así al documento que rige esas normas de protocolo, que el BNG habría incumplido en su artículo quinto tras la reincidencia en el boicot al conselleiro de Cultura, y que no se trata de una «discrepancia» entre nacionalistas y populares, sino entre los nacionalistas y «a totalidade dos grupos representados nesta casa». «O BNG ten una interpretación de como se debe dirixir o normal funcionamento do Parlamento que non coincide coa de ningún dos grupos que avogamos por ter unha relación normalizada entre os grupos, e dos grupos coa Presidencia e a Mesa desta casa».