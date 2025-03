El BNG advierte sobre una sanidad pública que «non fai máis que empeorar» en Galicia

Lavandeira jr | EFE

La diputada del BNG Montse Prado llamó a la ciudadanía a participar en la manifestación que tendrá lugar en Santiago este domingo en defensa de la sanidad pública. Aseguró que la situación «non fai máis que empeorar» debido a la gestión del Partido Popular, que «leva anos aproveitando cada crise para acelerar o seu deterioro». Denunció que la Xunta no ha cumplido con sus propios anuncios y sigue sin presentar un plan de recursos humanos ni incorporar psicólogos clínicos en atención primaria.

Prado advirtió de que el deterioro del sistema sanitario no se debe a la falta de profesionales, sino a «unha política planificada de non atender as necesidades». Criticó que la Xunta recurra de nuevo a la contratación de médicos residentes de cuarto año para cubrir vacantes en verano. «Queren converter unha medida excepcional para un momento concreto en normal», avisó la parlamentaria, pese a que los propios profesionales rechazan esta práctica.

También denunció el colapso de la atención sanitaria en diferentes puntos de Galicia. Mencionó que 360.000 personas están en listas de espera hospitalarias y que servicios de urgencias o pediatría en Moaña, Foz o Vilagarcía están al límite o no se prestan. «Cada persoa en lista de espera, cada centro de saúde con falta de médicos ou cada crianza sen atención pediátrica é nicho de negocio para a privada», aseguró.

La diputada nacionalista exigió además explicaciones al conselleiro de Sanidade tras la caída de parte del techo del Hospital Materno Infantil de Ourense. Recordó que ya existían avisos sobre el estado del edificio y que «se chegan a pasar persoas nese momento por aí, as consecuencias poderían ser dramáticas». También criticó la situación de la UCI del CHUO, que, pese a una inversión de diez millones de euros, solo dispone de veinte camas, cifró.