El turismo y las agencias de viajes también sufren el bloqueo de billetes de Renfe

Recurrir a una agencia de viajes para solventar la intranquilidad que provoca el bloqueo de la venta de billetes de Renfe desde el 23 de abril probablemente no servirá de mucho. Estas empresas también sufren el sistema de venta de billetes que, al contrario de lo que sucede en la mayoría de los territorios conectados a la red de alta velocidad, reduce a períodos muy cortos la posibilidad de reservar una plaza en el AVE o en el Avlo (bajo coste), o incluso en los Alvia que aún se mantienen en la conexión Madrid-Galicia.

«Nosotros en realidad tenemos una herramienta informática que es prácticamente simétrica a la web de Renfe, por lo que también sufrimos este problema», explica Agustín Vázquez, agente de viajes y director de OlaMundo! «Llevo muchos años en este sector y, desde que empecé, el sistema es mejorable. El principal problema que tenemos son los paquetes de tren más hotel, que tienen un 20 % de descuento y no podemos venderlo porque no hay antelación suficiente en la venta de billetes. Finalmente el usuario pierde el descuento por culpa de esta situación», asegura, al tiempo que destaca que Renfe no avisa del desbloqueo de la venta de billetes. Como el resto de los usuarios, tienen que estar pendientes.

Esta experiencia personal la constata a nivel general Juan Rivadulla, presidente de la Asociación Galega de Axencias de Viaxes (Agavi), que también sufre estos inconvenientes en su empresa, Simply Travel, en A Estrada. «É un dos grandes misterios do noso tempo. Como é posible que Renfe non teña un sistema similar ao doutras grandes empresas de transporte. Nós necesitamos unha ampla marxe de tempo para preparar paquetes turísticos, porque así resultan máis económicos para os nosos clientes. E podémolo facer cun ano de antelación na maioría dos casos, pero non co ferrocarril», explica.

Galicia, territorio cautivo

Rivadulla incide también en que, en el ámbito ferroviario, Galicia está cautiva de la estrategia comercial de Renfe, al no existir la posibilidad de optar por otra operadora ferroviaria como Iryo o Ouigo, «que teñen webs moito mellores», constata. La competencia tardará en llegar, al carecer estas empresas de trenes de ancho variable con los que poder superar la barrera del ancho ibérico a partir de Ourense. Galicia no se beneficia del efecto de la competencia en el precio ni del ahorro que supone la contratación anticipada.

Los gallegos salen perjudicados en sus viajes al resto del país, pero los visitantes que quieren venir a Galicia, también. Cesáreo Pardal, presidente del Clúster Turismo de Galicia, tiene claro que existe «una falta de voluntad absoluta de resolver este tipo de problemas» desde el ámbito político, pues cree que este factor es mucho más relevante en este tipo de asuntos que la dimensión técnica. «¿Es posible que en los tiempos de la inteligencia artificial los turoperadores no puedan organizar con tiempo sus paquetes turísticos por el bloqueo permanente de la venta de billetes de Renfe?», se pregunta.

Pardal cree que las frecuencias directas desde las principales ciudades gallegas «son claramente insuficientes». Vigo tiene cuatro trenes por sentido, A Coruña, tres, pero con opciones de enlazar en Ourense con otros servicios. Los AVE que llegan a la capital ourensana son los únicos que están a la venta en plazos de casi un año, pero la posibilidad de conectar con estos trenes a través de un tren de media distancia no aparece en las opciones de viaje desde A Coruña, Santiago o Vigo a partir del 23 de abril, fecha en la que se inicia el bloqueo.

Aunque el presidente del Clúster admite que el AVE ha aumentado mucho las escapadas de fin de semana o puente a Galicia, cree que con esta oferta tan exigua «es imposible que se desestacionalice de verdad el turismo en esta comunidad y que abran los hoteles que están cerrados en temporada baja». Pardal cree incluso que detrás de esta situación hay una estrategia para que los tres aeropuertos gallegos «sigan sobreviviendo». «Si quieres organizar con tiempo un paquete no tienes más remedio que recurrir al avión», dice, y asegura que la ciudad que más está notando el turismo de escapada es Ourense, al estar a solo dos horas y cuarto de Madrid en AVE. «Hay mucha gente que viene a comer y vuelve a su casa en el mismo día». Para Cesáreo Pardal es necesario que las principales ciudades gallegas tengan al menos ocho opciones diarias para ir a Madrid en ferrocarril.

«Para nós isto é un prexuízo incalculable», lamenta Juan Rivadulla, que relata un ejemplo de las dificultades que afrontan las agencias con el bloqueo de la venta de billetes. Un grupo de unos sesenta jubilados planea visitar en unos meses Galicia para una celebración. «Solo quieren venir en tren, pero por culpa de esta situación no puedo ofrecerles un precio ajustado», dice. Con los viajes de estudios de los centros escolares sucede lo mismo, y cree que Renfe debería ofertar algunas opciones aunque después puedan estar sujetas a cambios.

BUZÓN DE LOS LECTORES

«Así es imposible contribuir a un transporte sostenible»

Los lectores de La Voz siguieron remitiendo a lo largo del día de ayer sus experiencias con la web de Renfe y la reserva de billetes. Es el caso de Ivonne, de Cambados, que tiene que acudir a un evento a Valencia el 25 de abril. Los billetes entre Madrid y Valencia ya estaban a la venta, pero el tren desde Galicia, no. «Llamé a atención al cliente de Renfe y me dijeron que en las conexiones con el norte suele ser normal que salgan con menos de un mes de antelación, incluso con dos semanas. Me respondieron que fuese mirando en la web hasta que se publiquen, que no había solución. A falta de un mes he vuelto a mirar y no están disponibles. La consecuencia es que el billete Madrid-Valencia ha duplicado su precio y a día de hoy mis opciones son: o ir en avión desde Santiago (que por cierto es más económico) o bien ir a Ourense a coger el tren. Me parece lamentable que nos vendan lo menos contaminante que es el tren y que te empujen a otras opciones. Y que no podamos organizar nuestras reuniones, estudios, eventos o viajes de ocio. Así es imposible contribuir a un transporte sostenible».

En el caso de Abi, de A Coruña, la dificultad la tiene con el viaje de vuelta. «Con la ida no tuve problemas porque es antes del 23 de abril, pero cuando voy a reservar la vuelta el 29 de abril me encuentro con que no hay billetes. Es un rollo porque he comprado el billete de avión para asegurar, pero no es lo mismo ir al aeropuerto en Madrid que a la estación de tren», constata.

Minia, también de A Coruña, destaca la falta de plazas en el eje atlántico: «Por motivos laborales he de desplazarme a Vigo algunas veces. En el último año no he podido viajar en tren, ya que no hay billetes en los trenes que llegan antes de las once de la mañana. El tren, pues, deja de ser un transporte alternativo para los que no viajamos con los abonos gratuitos».