Pontón endurece su discurso contra los proyectos de Altri y los sectores eólico y minero

Sandra Alonso

La portavoz del BNG, Ana Pontón, se ha dirigido hoy sábado al Consello Nacional de su partido para condenar «a triada da bomba ambiental de Altri, a macrominería contaminante e o expolio eólico» con los que el «Partido Popular máis ultra, antidemocrático e antigalego da historia» lleva «Galiza contra as rochas».

Sobre Altri, Pontón se refirió de forma concreta a la planta que proyecta en Palas de Rei. En el sector minero, su partido se opone a la mina de cobre de Touro y a la de litio en Doade, que la Unión Europea considera estratégica. En cuanto al sector eólico, el Bloque ya anunció su rechazo a los planes del Gobierno central sobre parques marinos en el 2024 y ha rechazado de forma general la producción de esa energía renovable. La oposición a esos proyectos hizo que esta misma semana el PPdeG describiese al BNG como el Bloque Negacionista Galego

Pontón también acusó al PP de poner «en risco o dereito a saúde con recortes e privatizacións na sanidade pública para favorecer a privada», vulnerar «os dereitos das persoas maiores» o querer «convertir Galiza nun eucaliptal e os nosos montes nun polvorín en pleno cambio climático».

Aseguró que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, está «cada día está máis nervioso» porque «o BNG sigue subindo, mentre o Partido Popular baixa». Las últimas encuestas mantienen la mayoría absoluta de los populares.

Pontón consideró que «cada día son máis as persoas que miran o Bloque como única alternativa» y añadió que su partido ya actúa como «Goberno alternativo» mientras que el Ejecutivo de Rueda «ten un problema coa democracia, e non soporta que a ciudadanía se manifeste libremente».

Pontón también se refirió al escenario internacional. Consideró una insensatez la decisión de la Unión Europea de aumentar el gasto militar y condenó su supuesta hipocresía: «A mesma UE que defende a soberanía de Ucraína é cómplice do xenocidio do pobo palestino e o propio Goberno español que anuncia máis gasto militar para facer fronte a Rusia é o que lle entrega a Marrocos a vida, o futuro e a liberdade do pobo saharauí».

Añadió que el gasto militar europeo ya triplica el de Rusia y denunció la «campaña propagandística para convencer á poboación de que hai que gastar máis en armas, pero, que ninguén se equivoque, cada euro de máis en tanques, bombas e mísiles, será un euro de menos en educación, pensións ou sanidade».

Afirmó además que el gasto militar no implica más seguridad, sino más guerras y conflictos y subrayó «que non conten co BNG para ir na dirección do belicismo».