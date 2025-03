El sistema de venta de billetes de Renfe irrita a los viajeros

Un tren en la estación de Santiago Sandra Alonso

La escasa anticipación con la que se pueden adquirir los billetes de Renfe en la conexión de alta velocidad Madrid-Galicia afecta a los planes de viaje de miles de gallegos, pero también a los usuarios recurrentes que utilizan los trenes de media distancia, especialmente en el eje atlántico entre A Coruña y Vigo. Hasta que la operadora pública decide desbloquear la venta no pueden formalizar las plazas a las que tienen derecho por el abono gratuito, una ventaja que desaparecerá el próximo 30 de junio para dar paso a un nuevo modelo de bonificaciones que excluye la gratuidad para todos los colectivos excepto los menores de 15 años.

La Voz puso este jueves en marcha un buzón para que los lectores relataran su experiencia en la compra de billetes de Renfe o en la reserva de plazas, y la nota común de estos testimonios es que el sistema actual de gestión de la venta por parte de la operadora irrita bastante a sus propios clientes, aunque el margen de acción en este ámbito es limitada mientras no se consolide la oferta ferroviaria en la comunidad, en cambio continuo desde hace años. Sobre todo, desde que se puso en marcha la conexión de alta velocidad en diciembre del 2021. Los usuarios aprovechan también para relatar otros inconvenientes que encuentran en la web de la operadora.

«Solo me da la opción de un tren que tarda más de nueve horas»

«Tengo que viajar a Madrid el próximo día 24 de abril y regresar el 27, y el proceso de venta de billetes solo da opción para comprar en un tren que tarda más de nueve horas en hacer el trayecto Vigo-Madrid», explica Juan Carlos Saavedra, de Baiona. Efectivamente es una opción que es posible desde la estación de Guixar, y no desde la de alta velocidad de Urzaiz, pues el tren en cuestión es el Alvia que realiza el recorrido entre Vigo y Barcelona, que no está sujeto a los cambios en la operativa de alta velocidad que sí afectan a los trenes con Madrid. Esta opción prevé un enlace en León para coger allí un AVE a Madrid.

«Solo puedo reservar la ida, la vuelta no me lo permite»

«Tengo un viaje programado para después de Semana Santa, con salida y vuelta de vuelo desde Santiago. Para llegar a Santiago dispongo del bono recurrente Vigo-Santiago, pero solo puedo reservar la ida, ya que la vuelta (domingo 27) no lo permite. También estoy planeando una escapada a Madrid en el puente de mayo, pero estoy pensando en cancelarla si no salen en breve los billetes», explica Iria, de A Guarda, demostrando que el sistema de gestión de las reservas afecta también a los abonados de media distancia y que los escasos márgenes para adquirir billetes hacen cambiar de planes a muchos viajeros.

«Temos unha voda. Os amigos de Tarragona xa teñen o billete. Nós, non»

«Temos unha voda o 17 de maio en Madrid. Xa en novembro amigos que van desde Tarragona puideron comprar o billete e nós, a finais de marzo, seguimos sen poder nin comprar, nin saber prezos e, incluso, sen saber horarios». Pablo, que vive en Brión, destaca que el bloqueo de la venta afecta casi en exclusiva a Galicia, mientras que en otros territorios con la oferta ferroviaria consolidada se pueden hacer planes de viaje con más antelación. Es muy habitual que se pueda conseguir un billete entre Madrid y Sevilla, y no poder reservar plaza en el tren que debe llevar a esos usuarios desde Galicia a Madrid.

«Es imposible con tan poca previsión. Me veo obligada a ir en avión»

«Llevo dos semanas intentando reservar un billete a Madrid para el mes de mayo, y todos los días aparece el mensaje de que no hay tren previsto para esas fechas. Es imposible organizar viaje alguno con tan poca previsión. Me veo obligada a recurrir al avión», asegura Susana Dios, de Vilagarcía, demostrando la inevitable fuga de clientes hacia el modo aéreo.

«No parece que el Estado esté fomentando el transporte ecológico»

«Mi hija es estudiante en Madrid. Cuando quiere venir a Vigo en vacaciones o en un puente es imposible reservar con antelación. En Navidad la venta para venir ¡salió diez días antes! Es decir, hasta el 10 de diciembre no pudieron reservarse billetes para el 20 del mismo mes. Ahora queremos reservar para el puente del 1 de mayo y, como dicen en su artículo, aún no es posible. Son fechas que va a haber gran demanda, y es normal que queramos reservar con tiempo. Al salir los billetes tan encima de la fecha los precios ya son muy altos. Efectivamente, reservando con antelación el avión, que sí se puede, sale mucho más económico. No se entiende. No parece que el Estado esté fomentando el transporte colectivo y ecológico», explica Esther, de Vigo, una persona que quiere viajar en tren al ser el transporte más ecológico pero que por el sistema de venta se ve obligada a optar por el avión.

«Tuve que optar por el bus nocturno o el coche para ir a Albacete»

«Antes viajaba a Albacete y tenía que hacer transbordo en Madrid. Dejé de viajar en AVE porque nunca había billetes de Vigo a Madrid con suficiente antelación. Sin embargo de Albacete a Madrid los ponen muchos meses antes. Opté por el bus de noche o el coche privado», confiesa Felipe Hoyo, otro usuario de Vigo que ha optado por medios de transporte alternativo al no poder realizar el enlace en Madrid con Albacete desde la ciudad olívica. Un testimonio más que constata la fuga de clientes que potencialmente prefieren el ferrocarril a otros medios de transporte más contaminantes.

«Es una pena que esto no se organice decentemente»

Rita, de A Coruña, es una de esas viajeras que se desplazan a Madrid con bastante frecuencia. «A menudo me encuentro con que no hay billetes a poco tiempo de las fechas de mi viaje. Es una pena que no se organice esto decentemente, solamente consiguen que la gente termine comprando billetes de avión, cuando podríamos tener un servicio de tren de calidad».

«No se concibe que Renfe tenga un sistema de venta tan arcaico»

Un lector de La Voz en Nigrán, en un comentario en la noticia sobre la falta de antelación en la venta de billetes, explica lo siguiente: «No se concibe que en pleno siglo XXI, cuando todo se contrata a través de internet, Renfe tenga un sistema de compra de billetes tan arcaico. Nadie puede anticipar y programar unas vacaciones o un viaje de negocios con esta empresa pública. Para nosotros, los gallegos, es un auténtico tormento y cuando lo consigues, los precios ya han subido, sin saber siquiera los motivos. Me pregunto el porqué de esta discriminación. Se echa de menos una política seria de Transportes que defienda los intereses de Galicia en este terreno».

«El día que están a la venta la página se cuelga y el precio sube»

Otro lector de A Coruña explica su experiencia con la web de Renfe. «Entra en la página de cualquier compañía aérea y podrás reservar un vuelo a un año visto como mínimo. Entra en la página de Renfe y podrás reservar un tren de A Coruña a Madrid solamente hasta el 22 de abril. El día que los puedes comprar, la página funciona mal, se cuelga en el momento del pago y cuando vuelves a intentarlo el precio ya ha subido. Me ha pasado esto varias veces, en repetidas ocasiones. He puesto reclamaciones, he llamado, pero nunca me han hecho caso».

Algo similar denuncia Andrés, también de A Coruña: «En varias ocasiones el precio del billete que seleccionaba iba fluctuando según avanzaba el proceso de compra, o directamente daba error la compra. Cuando volvía a elegir el mismo billete el precio ya había subido 10 o 20 euros. En una ocasión había una oferta a 19 euros, la seleccioné, pero en el momento del pago no se respetaba la oferta y me cobraron 50. Llamé y reclamé varias veces, pero siempre me dijeron que no podían hacer nada».

«No podemos adquirir el Madrid-Córdoba al no saber si tendremos enlace»

Teresa Bouzada, de Brión, incide en los problemas que se suscitan al planificar un viaje con transbordo. «Queremos irnos de viaje el 30 de abril: Santiago-Córdoba, con transbordo en Madrid-Atocha. Llevamos dos meses mirando si salen los billetes. Hemos ido varias veces a la ventanilla de Renfe. Allí, de tanto vernos, nos recomendaron que pusiésemos una queja. Así lo hicimos. A día de hoy, 27 de marzo, el billete Santiago-Madrid sigue sin salir, y no podemos adquirir el Madrid-Córdoba porque no sabemos si podremos realizar el enlace. Iremos en avión a Sevilla (vuelo directo desde Santiago, y AVE posterior a Córdoba) con el consiguiente trastorno de planes. Saludos al presidente de Renfe, a quien tenemos presente diariamente en nuestras oraciones».