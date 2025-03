La tecnología, estrella en el congreso FP Innova Galicia

FP Innova: el simulador de un coche de carreras que llevó el CIFP As Mercedes (Lugo) fue posiblemente la mayor atracción en el primer día del congreso PACO RODRÍGUEZ

La FP gallega es sinónimo de tecnología e innovación. Puede parecer increíble que en los institutos de la comunidad se realicen investigaciones aplicadas de primer nivel, pero no solo se hace eso, sino que también se diseñan soluciones concretas para las empresas gallegas (el programa Innovatech) y se echa mano de simuladores de todo tipo para facilitar el aprendizaje práctico de los alumnos. Todo eso se ha visto en el Congreso FP Innova, que se puede visitar hasta el mediodía de este viernes en el Museo Gaiás, en Santiago.

Son muchas las opciones que tienen quienes disfruten con la tecnología. De hecho, para algunos incluso demasiadas, porque bajo el fulgor de vehículos de todo tipo —año tras año no fallan los coches ni los drones— parecen pasar inadvertidas otras propuestas muy interesantes de la formación profesional en la comunidad.

Pero nadie puede resistirse al hechizo de los aparatos modernos, coches relucientes de colores brillantes, pensados para el disfrute del usuario. La estrella de la feria, sin duda, es el simulador de coche de carreras que llevó el CIFP As Mercedes (Lugo), un referente en el sector de la automoción no solo de la comunidad, sino de todo el país; los alumnos hacían cola pacientemente, como un grupo del IES Universidade Laboral (Ourense) que acabaron en el estand después de haber visitado los puestos que les interesaban. En la planta baja, el centro lucense mostró músculo aeronáutico, un trono que nadie le arrebata en Galicia y seguramente en gran parte de España, y en este capítulo ofreció un simulador de vuelos de drones alrededor del cual se formaban colas cada dos por tres.

Muy orgulloso estaba Martín Vidal al mostrar el banco de ensayos de los amortiguadores de coches de competición, que se podían ver en el puesto del CIFP Coroso (Ribeira). No era para menos, ya que se trata de un aparato que no hay en los centros educativos, en gran parte por el coste de los materiales, ya que un amortiguador de competición puede valer 5.000 euros. «Lo construimos los profesores para enseñar a los alumnos, está pensado específicamente para eso», apunta Vidal, quien recordó que se consiguió gracias a fondos europeos. La idea es saber manejar e interpretar estos aparatos para que, cuando los alumnos lleguen al taller, no tengan que aprender de cero. El puesto de Coroso se completa con un espectacular vehículo de competición, en el que se puede comprobar la distribución del peso por rueda, un asunto «de vital importancia» en una competición, como apunta Vidal. No es de extrañar que en el CIFP de Coroso las plazas de los ciclos de automoción estén muy solicitadas.

Para quienes no se deslumbran con la mecánica, en el congreso podían encontrar otras cosas, como la innovación en agricultura. El proyecto lo llevaba el IES de Valga, y se trata de diseñar un robo para mesas de cultivo, una mejora de precisión que busca potenciar el valor añadido de los cultivos de proximidad en Galicia.