El PSdeG asegura que Altri «xa estaría construíndose» si la Xunta gestionase los fondos europeos

El portavoz de la Ejecutiva del PSdeG, Julio Torrado, ha remarcado este lunes que la clave del proyecto que la multinacional portuguesa Altri prevé construir en Palas de Rei está en la «viabilidad económica» del proyecto, que depende de los 250 millones que necesita de fondos europeos. Y ha añadido que, si fuesen gestionados por la Xunta, ya estarían otorgados y la fábrica «xa estaría construíndose». Además, ha calificado de «gran éxito» la concentración contra Altri celebrada el sábado en A Pobra do Caramiñal, en la que participaron los socialistas.

Sobre los fondos europeos, Torrado ha defendido la gestión centralizada que hace el Gobierno estatal del dinero procedente de la Unión Europea, frente a las peticiones del PPdeG y del BNG, que reclamaron en varias ocasiones, recordó, la descentralización de la gestión de los fondos Next Generation para que fuese el Gobierno autonómico el que se ocupase del reparto.

En rueda de prensa, el dirigente socialista ha mantenido que a su formación no le gusta el proyecto de Altri, aunque en todo caso depende del Gobierno que la empresa acceda a fondos o no, decisión que se dirimirá en base a unas normas y criterios fijados. En este sentido, el socialista reclama «unha análise máis sosegada e rigorosa» del proyecto para pedir los fondos europeos.

«Nós somos máis de cumprir as normas que de prevaricar ou dicir non porque non ou si porque si», ha sentenciado Torrado, que recordó que el PSdeG siempre abogó por analizar el rigor y la posible solvencia de Altri, que ahora se sabe que presenta «moitas dúbidas». Y ha insistido en que esta fue la postura que siempre encabezó el PSOE gallego sobre el proyecto industrial porque «somos conscientes de que era máis importante facer política útil que política simplista dende o principio».

Al respecto, el socialista ha apelado a la prudencia y a seguir los cauces del reparto de fondos ya que la empresa demanda 250 millones de euros «a fondo perdido». Torrado cree que, si este dinero dependiese del Gobierno de la Xunta y de Alfonso Rueda, «xa estarían concedidos», vista la «aceleración» con la que se resolvió el trámite ambiental, ya que muestra una «horrible comparativa» frente a otros proyectos que llevan «moito máis tempo» a la espera de ser analizados.

Respecto a la movilización de este fin de semana en A Pobra, el socialista ha puesto en valor que, al menos, ha servido para que la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, hablase del proyecto y lo comparase con una «macrocelulosa» como Ence, admitiendo así cuál es la verdadera dimensión de la factoría.

Con todo, el socialista ha ironizado con el comentario de Vázquez sobre Ence y su poco impacto en la ría de Pontevedra, al aludir a los reconocimientos de bandera azul con los que cuentan los arenales de Marín. «Que digo eu que Hawái ten unhas praias fabulosas, pero alí non se ve un maldito berberecho», ha espetado sobre la afectación que la fábrica podría tener en las rías gallegas.