El PP defiende el proyecto de Altri frente a los «empeñados en volver a vivir en los castros»

Paco Rodríguez

Hace justo un año que el BNG proclamó su oposición al proyecto de Altri en Palas de Rei, cuando la viceportavoz Olalla Rodil lo etiquetó como «bomba ambiental no corazón de Galiza». Desde entonces, la fábrica de celulosa y fibras textiles que la multinacional portuguesa pretende levantar en la provincia de Lugo ha dividido a Xunta y oposición, y casi monopolizado el debate sobre la política industrial de Galicia. El pleno de la próxima semana le dedicará gran parte de su orden del día al incorporar varias iniciativas relacionadas con el proyecto, coincidiendo con la manifestación convocada este sábado en A Pobra contra la planta.

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, y el portavoz parlamentario del PPdeG, Alberto Pazos, calentaron la previa a esta movilización y al pleno de la próxima semana en rueda de prensa. La líder del Bloque reclamó una moratoria a la plantación de eucaliptos hasta el 2030 para evitar que Galicia se convierta «nun polvorín para beneficio de Altri», y criticó que la Xunta «regale o control dos montes a Ence e dúas pasteiras portuguesas», como son Altri y Navigator, a través «das portas xiratorias do PP».

Apeló así una «mobilización masiva» en A Pobra para, «por terra e mar», paralizar el proyecto de Altri. «Un Goberno que non escoita a súa cidadanía é un goberno que non respecta a democracia», advirtió la líder nacionalista.

Frente a ello, Alberto Pazos mostró el «máximo respecto» por quienes acudan a la manifestación, pero reclamó seriedad a los grupos de la oposición. «Entendo que haxa galegos preocupados ante a información sesgada que se lles traslada. Pero quero desmentir, absolutamente, a falsa dicotomía na que nos está poñendo a esquerda galega», expuso el diputado popular tras defender el trabajo de los funcionarios de la Xunta durante la tramitación favorable de la declaración de impacto ambiental (DIA). Argumentó que no será necesario elegir entre industria y sector primario, o entre crear empleo industrial y mantener puestos de trabajo y producción agroalimentaria de calidad.

Todos los informes vinculantes ponen condiciones extras a la planta de Altri Xosé Gago

Pazos dijo estar preocupación por la «irresponsabilidade de grupos que hai escasos meses esixían a implantación desta industria» en comarcas donde cuentan con representación, recordando el emplazamiento original que se le daba a Altri en A Mariña, para, «maxicamente despois dun mal resultado electoral», pasasen a «converterse no principal elemento de bloqueo» en la instalación de la fábrica. Un «exercicio de demagoxia sen precedentes», calificó, y que tiene como consecuencia la manifestación de este sábado, entre quienes considera que habrá personas que acudan «de boa fe manipulados, algúns politizados, e algúns que ao que van é a manipular».

El portavoz popular estuvo acompañado por el eurodiputado Adrián Vázquez, quien defendió la viabilidad y necesidad de construir la fábrica frente a algunos «empeñados» en que los gallegos «vuelvan a vivir en los castros». Acusó al BNG de haberse convertido en una «máquina de generar bulos en Europa», y que la postura de la Comisión Europea es «dejar trabajar a los funcionarios de la Xunta».

Aseguró que «la pelota está en el tejado del Gobierno central», ya que deberá tramitar que a Altri se le asignen los fondos europeos que solicita y, al mismo tiempo, habilitar «todas las condiciones necesarias para que el proyecto salga adelante».

El PSdeG estará en la manifestación

El PSdeG remitió una nota de prensa informando de que acudirá, junto a Xuventudes Socialistas, a la manifestación en A Pobra do Caramiñal para mostrar su rechazo al proyecto de Altri. La presencia socialista en esta protesta busca dejar claro, aseguran, que Galicia merece un modelo industrial moderno, transparente y sostenible, y no una operación «chea de interrogantes, falla de garantías e maquillaxe político» por parte del Partido Popular.

El portavoz de la ejecutiva nacional, Julio Torrado, explicó que acudirán «en protesta contra a gran mentira do proxecto de Altri», y lanzó un mensaje directo a la ciudadanía: «Queremos convidar a galegos e galegas a que participen nesta mobilización, porque está en xogo o futuro do noso territorio e o respecto que merece a nosa xente».

Desde el PSdeG insisten en que Altri representa justo lo contrario de lo que debe ser un proyecto industrial sólido: «Falla nas tres patas básicas que debe cumprir calquera iniciativa seria: non é sostible ambientalmente, non ten unha viabilidade económica contrastada, e tampouco garante un impacto social positivo no territorio», apuntó Torrado.