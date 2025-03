Besteiro pide manifestarse el 6 de abril contra la «desidia» y el «abandono» de la Xunta a la sanidad pública

PSDEG

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, llamó este jueves a movilizarse el próximo 6 de abril en Santiago a favor de la sanidad pública ante la «desidia» del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. Así lo hizo tras reunirse en la mañana de este jueves en la sede de los socialistas gallegos con el portavoz de SOS Sanidade, Manuel Martín, a quien trasladó el apoyo de su partido a la protesta convocada por la plataforma.

El líder del PSdeG afirmó que espera «reeditar o éxito da concentración de xaneiro en Vigo, cando máis de 60.000 persoas saíron á rúa para defender unha sanidade pública de calidade». Añadió que la convocatoria pretende mostrar el rechazo «aos recortes e ao abandono» de la sanidad pública, y subrayó la importancia de que la ciudadanía gallega participe activamente.

En la reunión participaron también la portavoz de sanidad del PSdeG en el Parlamento, Elena Espinosa; el secretario de sanidad y portavoz de la ejecutiva, Julio Torrado, y, por parte de la plataforma, Carlos Pardo. «É unha cita á que todos e todas debemos acudir», reiteró Besteiro, que denunció que la sanidad pública «está recibindo ataques inaceptables desde a dereita política» y pidió defender un derecho y un servicio «que protexe» a todos. Insistió en que la sanidad pública «é un ben común que non se pode privatizar nin desmantelar».

Criticó que la Xunta mantenga centros de salud cerrados, la falta de profesionales sanitarios y las «listas de espera interminables» tanto en la atención primaria como en especialidades y cirugías. Recordó que a día de hoy más de 220.000 gallegos y gallegas esperan por una cita con un especialista y cerca de 51.000 personas aguardan una intervención quirúrgica.

El secretario xeral aseguró que el PSOE estará en la movilización «como sempre estivo» desde los primeros tiempos de una plataforma de la que el PSdeG «é membro fundador». Se comprometió a seguir defendiendo «uns servizos públicos de calidade» como uno de los ejes de las políticas socialistas en Galicia. Además, recalcó que su formación seguirá denunciando «os recortes encubertos e a falta de investimento» del Gobierno autonómico.

También reprochó que el PP rechace poner en marcha medidas para reducir el tiempo de atención mientras Rueda «mantén no cargo a un conselleiro ao que lle parece unha broma que a xente enferme». Denunció que Galicia «está hoxe á cola de investimento por habitante no campo da atención primaria» y lamentó las condiciones laborales del personal del Sergas, que están «entre as peores de España» y con una ratio de profesionales sanitarios muy por debajo de la media estatal. Besteiro advirtió de que, sin cambios, la situación «só irá a peor», afectando cada vez más a los ciudadanos y a la calidad del servicio.