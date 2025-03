La Xunta considera que el traspaso de competencias migratorias a Cataluña genera desigualdades entre comunidades

Representantes de la Consellería de Política Social participando en la Conferencia Sectorial de Inmigración

La conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, ha mostrado su rechazo al acuerdo bilateral del Gobierno central con Cataluña para delegar las competencias en materia migratoria. Así lo ha expresado la conselleira este lunes, cuando ha participado, por videoconferencia, en la XIII Conferencia Sectorial de Inmigración.

Según explican en un comunicado, en su turno de intervención Fabiola García ha defendido que la delegación de competencias «xera desigualdades» entre las comunidades autónomas.

Además, ha criticado que el Ejecutivo central no facilitase más información sobre este acuerdo, que según indican en la nota «incorporouse a última hora na orde do día e que non foi tratado previamente na reunión preparatoria da Conferencia».

En esa línea, la conselleira ha lamentado que, «unha vez máis», las comunidades «teñan que coñecer pola prensa as medidas que impulsa o Goberno central en temas tan sensibles como é, neste caso, a acollida a persoas migrantes».

El Ejecutivo dijo en enero que las competencias en inmigración no eran delegables Gonzalo Bareño

Los representantes de otros gobiernos autonómicos del PP también censuraron la cesión de competencias migratorias a Cataluña. La consejera aragonesa de Bienestar Social y Familia, Carmen Susín, consideró que «se están rompiendo las reglas de juego y de diálogo con las Comunidades Autónomas» y exigió al Gobierno central que evalúe las consecuencias de dicha cesión. Mientras, la consejera balear, Catalina Cirer, criticó la «falta de transparencia» en los acuerdos bilaterales entre la Moncloa y Cataluña.

Por su parte, la representante de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, mostró una «gran preocupación» y acusó a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, de hacer «juegos malabares de palabras» para «convencer» de que se trata de «una delegación, cuando es una cesión de competencias en toda regla que pone en riesgo la seguridad nacional».