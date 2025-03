Una fallecida en un accidente entre dos turismos y un autobús de excursionistas en la vía rápida de O Salnés

MARTINA MISER

La vía rápida de O Salnés ha registrado a primera hora de esta tarde un accidente con una víctima mortal en un choque con tres vehículos implicados, incluido un autobús de excursionistas. A las tres y media, la llamada al 112 de un particular no implicado en el suceso alertó de un choque entre dos turismos y el bus. Hasta el lugar, un viaducto situado en el término municipal de Ribadumia, se desplazaron efectivos de los Bombeiros do Salnés, Protección Civil de Cambados, la Guardia Civil de Tráfico y un dispositivo sanitario que incluyó el helicóptero medicalizado con base en Santiago de Compostela.

Según informa el 112, ninguno de los ocupantes del autobús resultó herido. Por lo que respecta a los dos turismos implicados en el accidente, los servicios médicos están atendiendo las heridas leves de los ocupantes de uno de ellos. Las dos personas que se desplazaban en el otro transporte, de la marca Mercedes, sufrieron mucha peor suerte. Los Bombeiros do Salnés han tenido que proceder a su excarcelación, en el caso de la mujer que ocupaba el asiento del copiloto, certificando los profesionales sanitarios en el lugar su fallecimiento.