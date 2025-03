Santalices demanda «agilidad» para tramitar cuestiones como la transferencia de la AP-9

El presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Santalices, en la Cámara autonómica. XOAN A. SOLER

El presidente del Parlamento gallego, Miguel Santalices, ha demandado «flexibilidad y agilidad» para tramitar lo que emana de las cámaras bajas autonómicas, y ha puesto el ejemplo del debate sobre la transferencia de la AP-9.

Junto a otros responsables de parlamentos autonómicas, ha participado este sábado en Córdoba en la mesa redonda del acto La preservación de los valores democráticos en el debate parlamentario, uno de los eventos previos a la vigésimo séptima Interparlamentaria del PP, recogido por Efe.

Santalices, que afronta su octava legislatura y lleva casi treinta años en el Parlamento, 12 en la vicepresidencia y 10 como máximo responsable, ha señalado que «lo primero que demandaría es mucha más flexibilidad y agilidad para la tramitación de lo que emana de los parlamentos autonómicos».

Así, ha puesto como ejemplo que Galicia lleva «aproximadamente 13 años esperando que se pueda debatir la transferencia de la autopista AP-9».

Ha confesado ser «profundamente autonomista» y ha abogado por transferencias «justas» a las comunidades autónomas, que se trate de competencias que las autonomías sean capaces de «gestionar con eficiencia» y ha ejemplificado, en positivo, con la sanidad gallega.

La quita de la deuda, «un engaño absoluto»

Sobre la quita de la deuda propuesta por el Gobierno central, ha dicho que se trata de «un engaño absoluto» porque, «primero, se prima a las comunidades que más se endeudaron» y, segundo, no es un «dinero que llegue en efectivo».

«Cuando nos dicen, por ejemplo, que en Galicia son 4.120 millones que nos van a llegar, no es así. No vamos a disponer de 4.000 millones para poder implementar más política social, más servicios sanitarios. No es eso. Es reorganizar la deuda que vamos a tener que seguir pagando», ha precisado.

Ha insistido en que «hubo otras comunidades autónomas a las que se le condona la deuda, pero que ya han recibido también otras prestaciones» y, en consecuencia, se genera «una desigualdad».

Por eso, ha abogado por que se financien «los derechos de los ciudadanos independientemente de la comunidad donde vivan».

También ha pedido representación de los Parlamentos Regionales en la Comisión de Desarrollo Regional Europea.