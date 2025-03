Un inspector de la Xunta verifica el cierre parcial de la planta de Sogarisa tras detectarse intoxicaciones

Planta de Sogarisa en el polígono de As Somozas, en una imagen de archivo JOSE PARDO

Un inspector de la Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Sostibilidade visitó ayer las instalaciones del Centro de Tratamento de Residuos Industriais, en el polígono industrial de As Somozas, para «certificar que a actividade estaba paralizada na parte do centro afectada, constatando que así era», según informan desde la Consellería de Medio Ambiente.

El jueves, la Xunta ordenó la suspensión cautelar de parte de la actividad del centro, gestionado por la empresa Sogarisa, tras la detección de varios casos de intoxicación en la zona. La medida afecta a las operaciones de la planta de evaporación y oxidación térmica. Ahora, el Servizo de Intervención Ambiental «está a recompilar toda a información necesaria no marco da investigación aberta, co fin de resolver o expediente», según la consellería. A mayores, explican, «solicitáronse a Sogarisa, xestora da instalación, unha serie de datos e información sobre a actividade deste centro». Añaden que, en paralelo, la Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático «está a realizar na zona distintas medicións sobre a calidade do aire». Una vez recabadas «todas as mostras e evidencias», Medio Ambiente «adoptará as medidas necesarias en aplicación da Lei de Prevención e Control Integrados da Contaminación».

Por su parte, el comité de empresa de la compañíadefiende que la planta «reúne todos los requisitos de seguridad y protección ambiental vigentes». «La planta es una infraestructura pública que la Xunta pone a disposición del concesionario para su explotación. Si la planta es la misma, los trabajadores que la operan también y no hay incumplimientos en la autorización ambiental integrada por parte de la empresa, no es fácil comprender las causas de esta acción», explican en un texto firmado por el presidenta y la secretaria del comité. «De no existir una planta de este tipo [de tratamiento de residuos industriales], la amenaza para el medio ambiente sería muy grande», exponen.

«Los profesionales que desarrollamos aquí nuestro trabajo todos los días somos los primeros interesados en que la empresa cumpla todas las garantías», continúan, y recuerdan que desde el comité defienden los puestos de trabajo, la seguridad de los empleados y la salud de los mismos. «De haber motivo de alarma seríamos los primeros en denunciarlo. No hay ninguna constancia de trabajadores, ni de Sogarisa ni de ninguna subcontrata o profesional del transporte, que estuvieron estos días en la planta de que hubieran sido atendidos por servicios médicos por este motivo», rematan.