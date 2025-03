A Xunta insistirálle ao Museo Marès de Barcelona para que devolva as esculturas do mosteiro de Carboeiro

Pezas procedentes da fachada principal da igrexa do mosteiro de Carboeiro, en Silleda, en poder do Museo Marès de Barcelona. Antonio Ferro. Museo Marès

A directora xeral de Patrimonio Cultural, María del Carmen Martínez, anunciou este venres no Parlamento de Galicia que o Goberno galego insistirálle ao Museo Frederic Marès de Barcelona para que proceda á devolución das dúas esculturas que se conservan alí e que pertenceron ao mosteiro de San Lorenzo de Carboeiro, no concello de Silleda. Así o confirmou a alto cargo da Consellería de Cultura en resposta a unha pregunta do BNG na comisión 4.ª do Parlamento, na que deu conta dos contactos que desde a Administración autonómica se mantiveron ata agora, con esta fin, coa institución catalá, que depende do Concello de Barcelona.

«O regreso deste valioso patrimonio é unha xusta reclamación de Galicia», defendeu a representante da Xunta, quen lembrou que, segundo as investigacións publicadas polo historiador Francisco Prado-Vilar, estas figuras foron espoliadas no pasado século do mosteiro pontevedrés e acabaron sendo adquiridas polo Museo Frederic Marès, descoñecedor desta substración ilegal. Trataríase dun Cristo en Maxestade e dunha talla con símbolos dos evanxelistas San Lucas e San Xoán, ambos os dous pertencentes a un tímpano do templo.

El documentado robo de las esculturas del monasterio de Carboeiro francisco prado-vilar

María del Carmen Martínez manifestou a «clara decisión» da Xunta de levar a cabo «todas as xestións necesarias» co obxecto de que estas esculturas regresen ao seu lugar de orixe. Con esta finalidade, a directora xeral confirmou que o propio conselleiro de Cultura, José López Campos, enviou unha nova carta ao museo catalán para insistir desde o Goberno galego nesta reclamación e acadar a súa recuperación.

Nesta mesma liña, salientou que estes esforzos de cara a estas dúas figuras inscríbense nas políticas de «consideración, defensa, protección e salvagarda» que se desenvolven desde a Xunta con respecto a todos os bens patrimoniais de Galicia, «aos que coidamos e protexemos por tratarse dun dos nosos maiores tesouros e legados», concluíu.

A intervención da directora xeral foi resposta a unha pregunta formulada polo BNG, asinada polas deputadas Ariadna Fernández e Mercedes Queixas, na que se interesaban polos trámites e prazos para recuperar esas dúas pezas que se conservan no Museo Marès de Barcelona.