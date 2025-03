El PPdeG exigirá al Gobierno informes que avalen su negativa a rescatar la AP-9

Alberto Pazos, en la rueda de prensa PPDEG | EUROPAPRESS

El portavoz del PPdeG en el Parlamento gallego, Alberto Pazos, anunció este viernes que su partido exigirá al Gobierno la presentación de informes que «xustifiquen» que el rescate de la AP-9 no es viable. Ese documento, añadió Pazos, deberá detallar el coste del rescate y el de mantener las bonificaciones en los peajes hasta el fin de la concesión.

El portavoz defendió la petición como un ejercicio de «transparencia» que permitiría valorar «a mellor opción» para la AP-9. Además, recordó que el Ejecutivo reiteró que el rescate no es viable esta misma semana, después de que el secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, dijese el fin de semana, en el congreso del partido y ante Pedro Sánchez, que los socialistas caminan hacia la «liberación das peaxes». Sánchez, añadió Pazos, no dijo «ni mu» en su intervención sobre ese extremo, aún siendo consciente de que «o que estaba vendendo o seu fiel soldado Besteiro era mentira e para nada entra nos plans do Goberno».

Pazos también defendió la solicitud de los informes ante el «baile constante de cifras» sobre el coste del rescate que han ofrecido desde el Ministerio de Transportes, con cantidades «un día de 4.000 millóns e o seguinte de 6.000 millóns». Señaló que el Estado ha reservado 3.150 millones para abonar las bonificaciones hasta el 2048, una cantidad «moi superior» a los 2.331 millones que, según un informe elaborado por la Xunta, costaría el rescate.

Pazos también instó al grupo parlamentario del BNG y en especial a su portavoz, Ana Pontón, a rectificar su «cobardía» y condenar el cartel de la CIG que caricaturiza a la conselleira de Política Social, Fabiola García, con tintes «machistas».

Recordó que los nacionalistas no votaron a favor de la iniciativa contra el cartel y también les reprochó no haber tenido «a menor mostra de apopio coa conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez», tras el «ataque» que sufrió en su vivienda por detractores de Altri entre los que figuraban «representantes e simpatizantes do BNG».

«Aínda están a tempor todas as deputadas do BNG de rectificar, o que agradecerán quenes traballan pola igualdade real», afirmó.