Ana Pontón vuelve a acudir a un acto vinculado a la UPG tras las tensiones de la última asamblea

Ana Pontón saluda a Néstor Rego, reelegido secretario xeral de la UPG, en el último congreso del partido. XOAN A. SOLER

Han transcurrido ya ocho meses desde que Ana Pontón, portavoz nacional del Bloque, participase en la clausura del decimosexto congreso de la Unión do Povo Galego (UPG), partido hegemónico del Bloque, de ideología marxista leninista, y en el que la líder nacionalista también milita. Desde entonces, han pasado muchas cosas. La principal, una asamblea nacional celebrada el 1 de diciembre del 2024 y que sirvió para evidenciar las tensiones que viven la portavoz y su círculo de confianza —que tienen una visión más pragmática para captar electores— con el núcleo duro del principal partido del frente, que ejerce de guardián de los principios ideológicos. Aquella asamblea dejó bien claro quién manda en la organización y cuál es el grado de autonomía real que tiene Pontón, menor tal vez del que ella misma creía.

Mientras la portavoz nacional ha dirigido su mensaje a todos los gallegos, sean nacionalistas o no, la UPG ha recetado la necesidad de fidelizar el voto cosechado con ideología como el único modo de que esas papeletas no se evaporen en el futuro. De hecho, prueba de esa heterodoxia es su último comunicado interno, sobre el contexto internacional, en el que recuperan conceptos como «ofensiva do capital», «globalistas e antiglobalista», «ofensiva imperialista», «depredación dos recursos» o «imperialismo americano» y reclaman la disolución de la OTAN.

Tres semanas después de que se evidenciase esa distancia, el partido hegemónico del Bloque celebró un acto en Santiago para conmemorar el sesenta aniversario de su nacimiento. Sin embargo, a aquella cita no acudió la portavoz nacional del BNG. Algo que sorprendió porque es militante y porque es la líder de la organización frentista.

Ana Pontón, ante su situación más incómoda en el mejor momento del Bloque Mario Beramendi

Pasado el tiempo y tal vez algo cicatrizadas las heridas abiertas en la asamblea, Pontón volverá a participar en un acto impulsado por la UPG —concretamente por su fundación, Terra e Tempo— con el que se conmemora el centenario del nacimiento de Francisco Carballo. Será hoy mismo en el Concello de Maceda, de donde era oriundo este teólogo, que abandonó una prometedora carrera en las altas esferas eclesiásticas para enrolarse en la causa nacionalista. Fue, de hecho, uno de los fundadores en 1977 del semanario A Nosa Terra.

En 1981 lo condenaron a seis meses y un día de prisión menor y a 20.000 pesetas de multa (120 euros) por calumnias a la policía en el libro Historia de Galicia, editado en 1979 por la Asemblea Nacional-Popular Galega, embrión de lo que luego sería el BNG. Pontón coincidirá hoy en Maceda con Francisco Rodríguez, líder durante muchos años de la UPG y referente ideológico de un partido clave en la construcción del Bloque y en el diseño de su estructura organizada, pilar indispensable en la consolidación del nacionalismo.