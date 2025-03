«Ánxeles, veciña, ti tamén tes familia»: la pancarta contra Altri en la que la Xunta ve una amenaza a la conselleira de Medio Ambiente

La pancarta cedida

Un grupo de personas irrumpieron ayer en las inmediaciones de la vivienda personal de la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ánxeles Vázquez, en Melide, con motivo de una protesta contra la instalación del complejo industrial de Altri. Fuentes de la Xunta aseguraron que, entre las pancartas que portaban los manifestantes, había un lema que consideran «unha ameaza explícita» contra la conselleira: «Ánxeles, veciña, ti tamén tes familia. Non descansaremos». Según las mismas fuentes, la persona que portaba el cartel es conocida por su «estreita vinculación co BNG».

«Trátase dun capítulo máis da campaña de intimidación e a coacción do nacionalismo e a súa órbita, da que xa foron vítimas os empregados públicos e que agora chega tamén á conselleira», añadieron, al tiempo que explicaron que miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ya se pusieron en contacto con Ánxeles Vázquez «para ofrecerlle o seu apoio».

La Xunta exige al Bloque que condene estas acciones y que solicite a sus militantes que se abstengan de «acosar» a miembros del Ejecutivo gallego y de la Administración autonómica. «Este tipo de comportamentos, que afectan directamente a menores de idade e persoas maiores que conviven coa conselleira, non teñen cabida en democracia. Esiximos do BNG unha condena firme e que solicite aos seus militantes que se absteñan de acosar aos membros do Goberno galego e da Administración autonómica», aseguran. «Pese á coacción, ás ameazas cada vez máis explícitas e aos intentos de intimidación, a Xunta seguirá cumprindo a Lei», concluyen.