Portugal lanzará un tren nocturno con camas entre A Coruña y Vigo con el Algarve

Lorenzo

Portugal da un paso adelante en la formulación de cómo pretende explotar el trazado ferroviario de los próximos 30 años, un análisis en el que Galicia pasa a conformar una nueva variante en el diseño de Comboios de Portugal. La empresa pública ferroviaria del país vecino ha adjudicado un concurso para justificar ante la Unión Europa la petición de fondos comunitarios para dotar de locomotoras a la línea Lisboa-Oporto-Vigo-A Coruña y, en paralelo, para dar forma con nuevo material rodante a una apuesta eminentemente turística como prevé hacer la homóloga de la Renfe lusa con un tren nocturno con camas que circularía entre A Coruña y la localidad de Faro, en el Algarve.

En concreto, Comboios ha encargado a la firma Trenmo Engenharia, de Oporto, el estudio de la posible demanda de plazas, frecuencias y captación de usuarios en otros métodos de transporte que tendría un tren internacional de configuración convencional que recorrería toda la fachada atlántica entre Faro (la capital del Algarve situada a 111 kilómetros de Huelva y a 198 de Sevilla), y A Coruña, con entre otras paradas intermedias en Lisboa, Oporto y Vigo. La idea que quiere promover Comboios es combinar en dicho tren nocturno plazas en litera con otras para viajar sentados.

Los trenes hotel experimentan en la actualidad en parte de Europa un resurgimiento tras haber prácticamente desaparecido a causa de la pandemia del covid, como ocurrió de manera total en España, sin que de momento se haya repuesto ninguno de ellos, como los casos de los ferrocarriles que cubrían por la noche los viajes entre Vigo y A Coruña con Barcelona, o el Lusitania Express, que hacía lo propio entre Madrid y Lisboa. Y entre Portugal y España no hay tampoco ningún otro servicio que el tren Celta, que une Vigo y Oporto con dos frecuencias diarias por sentido y 2 horas y 22 minutos de duración, con paradas intermedias en Valença do Minho, Viana do Castelo y Nine (Vila Nova de Famalicão).

Comboios de Portugal ha marcado un plazo hasta el 31 de julio para conocer sí tendría demanda dicho tren con camas entre Galicia y el Algarve y, en paralelo, desarrollar diversos escenarios de explotación para la futura línea de alta velocidad entre A Coruña, Santiago y Vigo con Oporto y Lisboa. Comboios pretende en total comprar 55 nuevas locomotoras para explotar al mismo tiempo en una primera fase los servicios de alta velocidad junto a los convencionales en la linea luso-galaica, y en un segundo plazo solo los homólogos portugueses del AVE, además de incrementar su oferta regional entre Oporto, Viana y Valença. Y a mayores, incluso, la empresa pública ferroviaria portuguesa quiere conocer cómo podría ser la demanda de plazas en el tren de alta velocidad que unirá Galicia y sus principales ciudades con el aeropuerto Francisco Sá Carneiro de Oporto, al que sitúan para la próxima década a solo 50 minutos de la estación de Vigo.

También tratad de conocer Comboios con otro informe la ocupación que podría tener un servicio entre Lisboa y Salamanca, en diversas etapas, como en el caso de los planes de unión con Galicia para los próximos 5, 10, 20 y 30 años, tiempos en los que la empresa pública indica que iría modulando su oferta en función de los resultados de los estudios encargados, en cuanto a número de frecuencias, tiempos de viajes y paradas, velocidades, tasas de ocupación previsibles y precios de los billetes.

El estudio sobre el posible comportamiento de la linea ferroviaria Lisboa-Oporto-Vigo-A Coruña y su enlace con el aeropuerto Sá Carneiro tiene un coste de 68.000 euros y otros 70.000 el de la ruta estudiada entre la capital lusa y Salamanca