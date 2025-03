Os humoristas téñeno claro: «Se pensan que os galegos non somos graciosos hai que dicir 'bueno carallo bueno, outra vaca no millo'»

De esquerda a dereita, Carla Núñez, Rafa Durán, Oswaldo Digón, Miguel Lago e Eva Iglesias.

Convidamos a quen se gaña a vida facendo rir, ou cando menos téntao nun escenario, diante dunha cámara ou improvisando nun teatro, a reflexionar sobre unha frase coa que esta semana pretenderon atacar a un galego. «No sé de dónde ha sacado ese gracejo; los gallegos no tienen fama de graciosos», dixo a secretaria xeral de Podemos, Ione Belarra a Mariano Rajoy, expresidente do Goberno, nunha comisión parlamentaria na que respondía sobre a presunta espionaxe do seu Executivo a políticos independentistas e partidos de esquerda. Deixamos, iso sí, a política a un lado. Porque o humor é algo moi serio. «Cando o escoitei, pareceume unha estupidez», di Eva Iglesias (Rianxo, 1987) de camiño a unha gravación. Directa, como é ela, razoa que «quizais se faga por descoñecemento, porque temos algo que nos diferencia do resto que é a retranca». Concorda aquí Miguel Lago (Vigo, 1981), porque ao contrario que o humor doutras rexións, na nosa «hai unha palabra propia que o define e o diferencia de todos os demais». É un «estilo propio que vai máis aló de ser gracioso porque engade autenticidade». En efecto para Iglesias, actriz cómica hoxe pero afeita antes a entreter ás masas coma cantante de orquestra, ese falar con segundas intencións «di moito de nós». Ela tivo o exemplo en «meu pai». «Tiven un gran mestre e hoxe á miña filla de cinco anos tamén lle falo con retranca e se queres entender, entendes, porque ela xa as pilla. Se cadras con alguén que non entende o noso dobre sentido o máis saudable é rodearse de quen sí é capaz», argumenta. «O galego é resiliente, humilde e traballador e a súa ironía non é máis que a capacidade de adaptarse ao medio», reforza esta idea o vigués Lago.

«É unha vía de escape marabillosa», dálle a razón ao outro lado do teléfono Rafa Durán (Baiona, 1980). Presentador e showman polifacético está afeito nas súas redes sociais a poñerlle ao mal tempo boa cara, ironizando sobre eses tópicos, tamén meteorolóxicos, que vinculan Galicia co gris dunhas nubes que non sempre están presentes no ceo. «Di Andreu Buenafuente que o humor é a única saída. E eu como galego doulle a razón. Aquí en Baiona saudamos xa directamente con sorna, burla e ironía. Porque non sabes se o día vai ir ben ou mal e iso xa o levas», conta entre guións de futuros proxectos. «Dito doutro modo, o sarcasmo permite ter distancia coa desgraza», replica Miguel Lago.

«As miñas carencias construíron o humor que teño. O ser mal estudante, o meu déficit de atención, repetía... Se che poñen unha mala nota, para non saír humillado de alí, dáslle a volta e fas risa. En cada desgraza, en cada enterro, saes reforzado coa risa», conta Durán, que cre que os galegos, afeitos a loitar coma emigrantes dunha rexión periférica en tempos pretéritos, atoparon no humor o «método de supervivencia». «Rímonos sobre todo tamén daqueles que non nos trataron ben», entronca o de Baiona o seu discurso con aquel poema de Rosalía, «castellanos de Castilla, tratade ben aos galegos; cando van, can como rosas; cando vén, vén como negros».

Un humor con «moitísima intelixencia»

O primeiro que pensei foi «bueno carallo bueno» e o segundo «outra vaca no millo», pón a cabeza a andar Oswaldo Digón (Cervantes, 1975). Para el, monologuista e con moitos espectáculos de improvisación ao lombo, xa non é que teñamos unha forma propia de humor que é a retranca, senón que temos mesmo un xénero, a regueifa. «Somos un pobo improvisador e levamos o enxeño e a rapidez mental ao cotiá mellor que ninguén. Iso do hip hop, do rap e da batalla de galos que agora está tan de moda, é o vacile da regueifa que está no noso xenoma dende sempre».

Carla Núñez (Dodro, 1994), a metade do pódcast Todo mal, reivindica precisamente como cómica e guionista «o difícil que é facer humor galego e en galego» por todo o expresado polos seus compañeiros. «Os galegos son un público esixente. Sen un máster en retranca, sen coñecemento do país ou non tendo en conta as diferentes formas de expresarse, que varían xa entre costa e interior, non chegarás moi lonxe» puntualiza. «Cando dixen o da resiliencia e humildade faltoume engadir outra característica galega imprescindible para o humor: moitísima intelixencia», engade Miguel Lago a este improvisado, nunca mellor dito, estudo sobre o humorismo patrio. Precisamente el, estrea o vindeiro domingo na TVG un programa que busca a O Rei da comedia. Pregúntolle quen pensa que debería ter semellante título en toda a nosa historia. E claro, responde con retranca. No seu caso, retranca celtista: «Somos moitos e moi bos. Para min non hai un rei. Hai un príncipe. E é Iago Aspas».